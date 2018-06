Glasgow’n kuuluisa taidekoulu tuhoutui jälleen tulipalossa

Yksi maailman arvostetuimmista taidekouluista, Glasgow School of Art, on jälleen tuhoutunut tulipalossa. Myöhään perjantai-iltana alkanut tulipalo levisi myös naapurirakennuksiin ja myös ne ovat pahoin vaurioituneet, kertoo BBC.

Koulun historiallista ja suojeltua rakennusta oltiin parhaillaan restauroimassa edellisen vuonna 2014 tapahtuneen palon jäljiltä, jolloin koulu tuhoutui pahoin. Rakennuksen oli määrä avautua uudelleen ensi vuonna kymmenien miljoonien restaurointiprojektin jälkeen.

Läheisten talojen asukkaita evakuoitiin palon vuoksi, mutta pelastusviranomaisten mukaan kukaan ei ole loukkaantunut. Silminnäkijöiden mukaan tämänkertainen palo näytti paljon pahemmalta kuin edellinen. Pimeässä yössä valtavan palon hehku näkyi ympäri kaupungin keskustaa. Ilmeisesti koulun katto romahti palossa.

Skotlannin alueparlamentin pääministeri Nicola Sturgeon sanoi, että hänen ”sydämensä särkyy rakastetun koulun puolesta”.

Pelastusviranomaisten mukaan palon saaminen hallintaan kestää pitkään ja palomiehillä on edessään erittäin vaativa ja monimutkainen työ. Paikalle lähetettiin yli sata pelastusviranomaista.

Viranomaisten mukaan näytti siltä, että koulun sisätilat olivat kauttaaltaan tulessa. Rakennuksen jälleenrakentamista ehdittiin kuitenkin jo esittää.

Koulun rakennus valmistui viime vuosisadan alussa ja sen arkkitehti Charles Rennie Mackintosh oli yksi johtavista art nouveaun eli jugendin edustajista. Vuoden 2014 palossa tuhoutunutta kirjastoa kuvailtiin yhdeksi parhaista tyylisuunnan edustajista maailmassa. Rakennus oli yksi Glasgow’n maamerkeistä ja se on valtion suojelema. Sitä on kuvailtu kaupungin arkkitehtonisesti tärkeimmäksi rakennukseksi.

Koulusta on valmistunut lukuisia maailmankuuluja näyttelijöitä ja muusikoita.

STT

