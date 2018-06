Griezmann teki jatkosopimuksen Atletico Madridin kanssa – palkka nousee 20 miljoonalla vuodessa

Ranskalainen jalkapallotähti Antoine Griezmann on tehnyt Atletico Madridin kanssa jatkosopimuksen, joka yltää vuoteen 2023 asti. Seura ilmoitti asiasta maanantaina.

Tähtipelaaja allekirjoitti sopimuksen Atleticon johtajan Miguel Angel Gil Marin kanssa Venäjällä, jossa Griezmann on Ranskan MM-joukkueen kanssa.

Espanjalaismedian mukaan Griezmannin palkka nousee 20 miljoonalla eurolla vuodessa, joten hänestä tulee seuran historian parhaiten palkattu pelaaja.

Atletico Madrid kertoi maanantaina myös, että ranskalaisen puolustajan Lucas Hernandezin sopimusta on jatkettu vuoteen 2024 asti.

STT