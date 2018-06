Keski-Amerikassa Guatemalassa ainakin 99 ihmistä on kuollut tulivuorenpurkauksessa, viranomaiset kertovat. Tähän mennessä kuolonuhreista vain 28 on tunnistettu.

Lähes 3 800 metrin korkuinen Fuego-tulivuori alkoi purkautua sunnuntaina, ja purkaus on viranomaisten mukaan vaikuttanut yli 1,7 miljoonan ihmisen elämään. Lähes 200 ihmistä on edelleen kateissa.

Vuori purkautui jo kerran aiemmin tänä vuonna.

STT

