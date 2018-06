Guatemalan tulivuorenpurkauksen kuolonuhrien määrä noussut yli 60:een

Guatemalassa Keski-Amerikassa on kuollut jo ainakin 62 ihmistä tulivuorenpurkauksessa, kertovat viranomaiset. Uhrien joukossa on lapsia.

Kuolleiden määrä todennäköisesti nousee vielä. El Paisin mukaan vaaralliset laavavirrat vaikeuttavat pelastustöitä, eikä kadonneiden määrästä ole kuin arvioita.

Laava-, muta- ja kivivyöryt ovat peittäneet alleen Fuego -tulivuoren lähiseudun kylien asumuksia, ja kokonaisia perheitä on jäänyt loukkuun koteihinsa. Tuhansia ihmisiä on joutunut pakenemaan kodeistaan.

Nelivuotiaan ja kaksikuisen tyttären isä Manuel Lopez onnistui pakenemaan perheineen kiehuvaa mutaa ja tuhkaa.

– Sitä tuli sisään ovista ja ikkunoista. Meillä oli kuuma. Emme saaneet henkeä. Kaikki kiehui, hän kuvailee.

Perhe rikkoi kotinsa seinän päästäkseen turvaan. Nelivuotias tytär joutui sairaalaan saatuaan palovammoja jalkoihinsa.

Viranomaiset ovat evakuoineet kolmisentuhatta ihmistä, mutta lisäksi moni on paennut omin avuin sukulaisten tai ystävien luo.

Tulivuoren juurella syntynyt ja kasvanut kuusikymppinen Cleotilde Reyes pääsi tyttärensä ja kahden lapsenlapsensa kanssa viime hetkellä pakoon naapurin pakettiautolla.

– Minua pelotti. Tällaista ei ole koskaan ennen tapahtunut, hän päivittelee.

Fuego on hyvin aktiivinen tulivuori, mutta tämänkertainen purkaus on viime vuosien pahin.

Presidentti: Hätätilan julistamista harkitaan

Tulivuorenpurkaus on Guatemalan viranomaisten mukaan vaikuttanut yli 1,7 miljoonan ihmisen elämään. Tuhkaa levisi muun muassa maan pääkaupunkiin Guatemalaan, ja ihmisiä kehotettiin käyttämään suojanaamioita välttyäkseen tuhkan hengittämiseltä. Pääkaupungin lentokenttä suljettiin tuhkan vuoksi, mutta El Paisin mukaan se on saatu taas avattua liikenteelle.

Guatemalan presidentti Jimmy Morales määräsi korkeimman hälytysvalmiuden tulivuoren kolmelle lähialueelle ja toiseksi korkeimman hälytysvalmiuden muualle maahan. Presidentti ilmoitti lisäksi, että maan hallitus harkitsee, onko syytä pyytää kongressia julistamaan hätätila pahimmin kärsineille seuduille.

Liki 3 800 metrin korkuinen Fuego-tulivuori purkautui mittavasti jo kerran aiemmin tänä vuonna. Guatemalassa sijaitsee kaikkiaan kolme aktiivista tulivuorta.

https://elpais.com/internacional/2018/06/04/america/1528139940_950872.html

STT

Kuvat: