Hallituksen sote-vastine julki huomisaamuna, päälinjoista kerrotaan tänään iltapäivällä

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on päättänyt, että hallituksen sote-vastine tulee julki huomisaamuna.

Julkistuksen ajankohdasta äänestettiin valiokunnassa. Osa jäsenistä olisi halunnut vastineen julki jo tänään.

– Halusimme antaa hallitukselle mahdollisuuden ensin itse tiedottaa, koska kyse on hallituksen vastineesta, perusteli valiokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) enemmistön kantaa medialle kokouksen jälkeen.

Eri kantaa edusti muun muassa oppositiopuolue SDP:n Anneli Kiljunen, jonka mielestä vastine olisi ollut järkevää julkaista jo tänään, jotta erilaiset spekulaatiot olisi voitu välttää.

Hallitus kertoo vastineensa päälinjauksista tiedotustilaisuudessa myöhemmin tänään.

Valiokunta järjestää vastineesta julkisen kuulemisen huomenna kello 8, jonka jälkeen se on kaikille julkinen.

Aikataulusta eri näkemyksiä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on erilaisia näkemyksiä myös siitä, saako valiokunta mietintönsä valmiiksi ennen eduskunnan kesälomia. Hallituspuolueisiin kuuluvat jäsenet ovat keskustan Hannakaisa Heikkisen mukaan yksimielisiä siitä, että mietintö ehditään saada valmiiksi ennen kesätaukoa.

– Oma kantani on, että ennen kesätaukoa saisimme mietinnöt siihen malliin, että perustuslakivaliokunta pystyisi ottamaan kopin ja jatkamaan työtä. Saataisiin ajoissa perustuslakiasiantuntijoille kokonaisuus arvioitavaksi, jotta siellä päässä ei tulisi kiire, Heikkinen sanoi.

Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) ei mietinnön valmistumisen aikataulua lähde arvioimaan.

– Taisimme tällä maratonilla ottaa vasta ensiaskelia. Nyt on vielä aika pitkä matka siihen, että oltaisiin jonkinlaisessa väliaikapisteessä, Kiuru kommentoi.

Kiurun mukaan hallituksen vastinetta ehdittiin tänään käsitellä vasta alkumetreihin ja työ jatkuu huomenna. Kiurun mukaan vastine on noin 120-sivuinen pumaska, jota ei ihan tuosta vain käydä läpi. Hän ei ota vastineen sisältöön mitään kantaa vielä tässä vaiheessa.

Kiuru sanoo olleensa itse sillä kannalla, että vastine pitää julkaista mahdollisimman nopeasti.

STT

