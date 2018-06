Hallitus esittää: Vakaviin rikoksiin syyllistynyt voisi menettää Suomen kansalaisuuden – esimerkkeinä maanpetos tai terrorismirikos

Hallitus esittää, että tiettyihin vakaviin rikoksiin syyllistyneeltä voitaisiin viedä Suomen kansalaisuus. Kansalaisuuden voisi menettää, jos syyllistyy maanpetos-, valtiopetos- tai terrorismirikokseen, kertoo sisäministeriö, joka lähetti esityksen tänään lausunnoille.

– Seuraamuksia maan- ja valtiopetoksista sekä terrorismirikoksista halutaan tiukentaa. Jopa kansalaisuuden menetys on tietyin reunaehdoin tällaisista vakavista rikoksista perusteltua, sanoo sisäministeri Kai Mykkänen tiedotteessa.

Muita vakavia rikoksia ei voida määrätä kansalaisuuden menettämisen perusteeksi Eurooppalaisen kansalaisuusyleissopimuksen puitteissa.

Esityksessä edellytyksenä kansalaisuuden menettämiselle linjataan, että rikoksesta ankarin rangaistus on vähintään kahdeksan vuotta vankeutta ja että tuomittu on saanut rikoksesta vähintään viiden vuoden vankeusrangaistukseen. Kansalaisuuden voisi esityksen mukaan menettää vain Suomessa annetun rikostuomion perusteella.

Kansalaisuuden voisi menettää vain, jos ihmisellä on jonkin toisen maan kansalaisuus ja riittävät siteet maahan. Myös Suomessa syntynyt voisi menettää Suomen kansalaisuutensa. Asiasta päättäisi aina Maahanmuuttovirasto.

Nykyään Suomen kansalaisuuden voi menettää vain, jos jälkikäteen viiden vuoden sisällä käy ilmi, että Suomen kansalaisuuden saamiselle ei ole ollut perusteita.

STT