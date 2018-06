Hallitus esittelee tänään odotetun sote-vastineensa

Hallituksen on määrä esitellä tänään odotettu vastineensa eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntoon sote-uudistuksen valinnanvapaudesta.

Vastine esitellään eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, ja sen päälinjoista kerrotaan iltapäivällä myös julkisuuteen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi pari viikkoa sitten lausunnon, jossa se vaati sote-uudistuksen valinnanvapausmalliin lukuisia muutoksia.

Perustuslakivaliokunta edellytti muun muassa, että valinnanvapauden voimaantuloa lykätään ja vaiheistetaan sekä palveluittain että alueellisesti. Valiokunta vaati muutoksia myös rahoituslakiin, jotta sote-palvelujen riittävä rahoitus turvattaisiin.

Kolmas iso kysymys koskee niin sanottua EU-notifikaatiota. Perustuslakivaliokunnan mukaan valinnanvapautta ei voi ottaa käyttöön ennen kuin on varmistuttu siitä, miten malli suhteutuu EU:n valtiontukisääntelyyn.

Hallitus ja oppositiopuolueet väänsivät viime viikolla kättä hallituksen vastinemenettelystä. Oppositiossa olisi haluttu, että hallitus olisi vastannut perustuslakivaliokunnan lausuntoon vastineen sijaan täydentävällä esityksellä, mikä olisi mahdollistanut asian käsittelyn eduskunnan täysistunnossa.

Oikeuskansleri puolsi perjantaina hallituksen vastinemenettelyä.

Oppositiopuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat vaativat lauantaina, että pääministerin on annettava ilmoitus eduskunnalle vastineen keskeisistä linjauksista.

