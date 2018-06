Heikki Hiilamo ja Juho Saari hakevat THL:n pääjohtajaksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtajan paikkaa on hakenut 16 ihmistä, laitokselta tiedotetaan. Joukossa on muun muassa Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori Heikki Hiilamo, Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari sekä Väestöliiton johtaja Anna Rotkirch.

Rotkirch on tutkinut muun muassa perheitä, vanhemmuutta ja lastenhankintaa. Saari on tutkimuksessaan kiinnostunut huono-osaisuudesta, köyhyydestä ja eriarvoisuudesta. Myös Hiilamo tunnetaan muun muassa köyhyyden tutkijana. Hän on kommentoinut perustuslakivaliokunnalle sosiaali- ja terveysuudistuksen valinnanvapautta.

Pääjohtajan haku päättyi perjantaina. Uusi pääjohtaja aloittaa virassa ensi vuoden alussa, ja kausi kestää viisi vuotta.

Nykyinen pääjohtaja Juhani Eskola ei ole hakenut jatkoa tehtävään.

