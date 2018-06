Helleraja ylittyy maanantaina etelässä monin paikoin – iltapäivällä voi tulla ukkosia

Maanantaista on tulossa lämmin kesäpäivä suuressa osassa maata. Yön aikana Suomeen saapuu lännestä lämmintä ja kosteaa ilmaa.

Länsi- ja Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta päivällä 25-27 asteen lukemiin. Helleraja menee maanantaina rikki monin paikoin Tampereen eteläpuolisella alueella, ennakoi päivystävä meteorologi Petri Hoppula Ilmatieteen laitokselta.

Keski-Suomessa ylimmät lämpötilat ovat 20-24 asteen tuntumassa. Lapissa jäädään kymmenen lämpöasteen paikkeille.

Päivän aikana ukkonen voi jyrähdellä maan etelä- ja keskiosissa. Myös Kainuussa ja Koillismaalla voi salamoida.

– Suurimmat ukkosen todennäköisyydet painottuvat iltapäivän tunteihin, Hoppula sanoo.

Maanantain sateet jäävät kuuroluonteisiksi. Paikallisesti kuurosateet voivat tuoda yli kymmenen millimetrin sademääriä, mutta kuivuuteen ei tule laajempaa muutosta. Metsäpalovaroitukset ovat edelleen voimassa maan länsi-, keski- ja eteläosissa sekä Keminmaalla ja Käsivarren Lapissa.

Öistä tulossa kylmiä

Tiistaina ilmavirtaus kääntyy, ja Suomeen virtaa pohjoisesta selvästi kylmempää ilmaa. Lämpötilat jäävät etelässä ylimmillään 20 asteeseen ja maan keskiosassa noin 15 asteeseen.

Samalla myös yöt kylmenevät. Tiistain ja keskiviikon vastaisina öinä lämpötilat voivat tippua nollan alapuolelle aina eteläistä Suomea myöten.

Tiistaina sää on enimmäkseen pilvipoutainen, ja sateet ovat jäämässä vähäisiksi.

Keskiviikon säästä on tulossa melko viileä. Lämpötilat jäävät keskiviikkona myös etelässä alle 20 asteeseen.

Loppuviikkoa kohti sää lämpenee uudelleen, kun torstaiksi saapuu lounaasta lämmintä ilmaa.

– Sen jälkeen päästään taas 20 asteeseen tai sen yläpuolelle maan eteläosissa, Hoppula kertoo.

Veneilijöiden kannalta lähipäivien säästä on tulossa otollinen. Merialueilla tuuli on alkuviikon aikana enimmäkseen kohtalaista.

STT

