Yhtä puukotettiin Helsingin Kurvissa, poliisi käytti asetta

Helsingin Sörnäisissä Kurvissa on sattunut puukotus, jota selvittänyt poliisipartio ampui paikalla yhden laukauksen.

Puukotuksen uhria oli puukotettu raajaan, ja tekijät on tavoitettu. Kun tapausta oltiin selvittämässä, paikalle saapui ulkopuolinen henkilö, joka juoksi poliisipartiota kohti veitsi kädessä. Tässä tilanteessa poliisi käytti asetta. Laukaus ei osunut keneenkään, eikä henkilövahinkoja tullut, komisario Patrik Karlsson Helsingin poliisista kertoi STT:lle.

Poliisi on ottanut kiinni kolme henkilöä, joista kahta epäillään puukotuksesta. Kolmas kiinni otettu on poliisia kohti hyökännyt mies. Sekä kiinni otetut että puukotuksen uhri ovat 30-40-vuotiaita miehiä.

Karlssonin mukaan tässä vaiheessa ei ole selvyyttä, ampuiko poliisi hyökkääjää kohti vai varoituslaukauksen. Tilanne oli nopea ja tuli poliisille yllätyksenä.

Paikalla on ollut useita poliisin yksiköitä, ja alue on eristetty teknistä tutkintaa varten. Tilanne on muuten ohi.

Poliisin aseenkäytöstä on ilmoitettu valtakunnansyyttäjälle, joka tekee asiasta esiselvityksen. Tämä on normaali käytäntö, sillä poliisi aseenkäyttötilanteet selvitetään aina.

