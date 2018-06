Helsinki-Vantaalla avustajapalvelua uhkaavasta työnseisauksesta kantelu – ”Vammaisten avustaminen on velvollisuus, josta ei voi väistää”

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle on tehty kantelu seuraamuksista, joita Ilmailualan Unionin (IAU) suunnittelemasta lakosta mahdollisesti koituu vammaisille matkustajille.

Kantelun on tehnyt Lakitoimisto Kumpuvuori, joka pyytää valtuutettua selvittämään, onko vammaisten matkustajien avustamisen estyminen lakon aikana vastoin yhdenvertaisuuslakia.

EU-asetuksen mukaan lentokenttä on velvollinen järjestämään avustajapalvelut vammaisille kaikissa tilanteissa, sanoo kantelun tehnyt lakimies Jukka Kumpuvuori STT:lle.

Finavia kertoi eilen, että Helsinki-Vantaan lentoasemalla ei pystytä tarjoamaan liikuntarajoitteisten ja näkövammaisten saattopalveluita perjantaina aamuviideltä alkavaksi suunnitellun vuorokauden mittaisen lakon aikana. Lassila & Tikanoja ja Ilmailualan Unioni IAU ovat olleet erimielisiä työehdoista.

Ilmailualan Unionin (IAU) varapuheenjohtaja Pekka Kähkönen sanoo Iltalehdessä, että koko Helsinki-Vantaan lentokenttä voi mennä perjantaina illalla pitkälti kiinni, jos lentokenttäavustajien tukilakot toteutuvat.

Kähkösen mukaan tukilakot toteutuvat, jos työnantajapuoli järjestää saattopalvelut lakon aikana esimerkiksi ulkopuolisella työvoimalla.

