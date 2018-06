Helsinki-Vantaan lentokentän taksijärjestelyt muuttuvat pian, neljä kaistaa ja digitaaliset hintanäytöt

Helsinki-Vantaan lentokentän taksijärjestelyt ovat muuttumassa uuden taksilain myötä heinäkuussa. Finavian viestinnästä kerrotaan, että lentokentälle on tulossa ykkös- ja kakkosterminaalien eteen neljä takseille varattua kaistaa. Nyt taksikaistoja on yksi.

Uusista kaistoista kolme varataan yhtiöille, jotka voittavat Finavian kilpailutuksen. Taksi Helsingin tiedotteen mukaan kaistoilla toimivat jatkossa Lähitaksi, Vantaan taksi ja Taksi Helsinki, joista jälkimmäinen sai paikkansa oikaisuvaatimuksen kautta. Finavia ei kommentoi valittuja taksiyhtiöitä vielä, sillä kilpailutuksen oikaisupyyntöaikaa on yhä jäljellä.

Kolmen valitun yhtiön ajantasaiset hintatiedot tulevat digitaalisille näytöille. Neljäs kaista jää muiden yhtiöiden jaettavaksi. Etukäteen varatuille takseille tulee oma alueensa.

https://taksihelsinki.fi/wp-content/uploads/2018/06/20180613_lentoaseman-taksiliikennepalvelut.pdf

STT