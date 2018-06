Helsinkiläisravintolan tarjoilija kieltäytyi palvelemasta romanimiestä – nettivideo toi ravintolalle kirpsakkaa palautetta

Helsingin Alppiharjussa sijaitsevasta ravintola Iltakoulusta leviää tällä hetkellä Facebookissa video, jossa ravintolan työntekijä kieltäytyy palvelemasta romanimiestä. Tapauksesta kertoi muun muassa Helsingin Sanomat. Mies videoi sananvaihdon salaa.

Videolla työntekijä kertoo, ettei palvele miestä, koska hänen mukaansa romaneista on ollut aiemmin ongelmia ravintolassa. Työntekijän mukaan näin on sovittu muiden työntekijöiden kanssa.

Videon kuvaaja sanoo käyneensä ravintolassa aiemmin, jolloin häntä palveltiin asiallisesti.

– Teidän kanssanne on ollut niin paljon ongelmia. En voi tietää, millainen porukka tuolta tulee sinun kanssasi yksille, työntekijä sanoo videossa.

Videon kuvaaja kysyy useita kertoja, onko kyse siitä, että ravintolassa ei palvella romaneita. Työntekijä sanoo suoraan, että ongelmia on ollut juuri romaneista.

Lopuksi työntekijä sanoo, ettei tilanne muutu jankkaamalla ja alkaa palvella muita asiakkaita.

Ravintolan Facebook-sivulle on videon seurauksena tullut useita negatiivisia palautteita. Ensimmäinen selvästi tähän videoon liittyvä palaute annettiin puolitoista viikkoa sitten torstaina.

STT ei ole toistaiseksi tavoittanut ravintolan edustajaa kommentoimaan asiaa.

