Herra presidentti!

JARMO LEHTO. Minulla saattaisi olla kykyjä, joita voisitte hyödyntää kansallisesti tärkeässä tehtävässänne.

Viittaan uutissivusto Politicon taannoiseen artikkeliin, jonka mukaan amerikkalaisella kollegallanne herra Trumpilla on palveluksessaan eheyttämiseen erikoistunutta henkilökuntaa.

Kyseisen uutissivuston mukaan Valkoisen talon väkeen kuuluu nimittäin virkamiehiä, joiden tehtävänä on teipata kasaan herra Trumpin repimiä papereita.

Revityt paperit ovat erilaisia asiadokumentteja, kuten kirjeitä kongressiedustajilta jne. Uutisesta ei käy selville, onko materiaalissa esimerkiksi ylivoimaisiksi osoittautuneita väritystehtäviä tai muuta sivistävää aineistoa.

Herra Trump esikuntineen ei käsittääkseni ole leimannut erikoisvirkamiehistöä koskevaa tietoa valeuutiseksi, joten sen paikkansapitävyyttä ei ole syytä asettaa kyseenalaiseksi.

Kollegallanne on lukemani mukaan tapana silputa lähes kaikki lukemansa dokumentit, joten hänen politiikkaansa voi tässäkin suhteessa hyvällä syyllä luonnehtia repiväksi.

Minun on annettu ymmärtää, että Tekin, Herra Tasavallan Presidentti, vedätte joskus niin sanotusti herneen nenään. Ja voihan toisaalta käydä niinkin, että ennen pitkää Aaro livahtaa työhuoneeseenne päästen toteuttamaan mielihalujaan.

Palaankin siis asiaan eli työhakemukseen.

Politicon mukaan herra Trumpin tuhoja paikkaavalle virkamieskunnalle maksetaan vuosipalkkana reilut 60 000 dollaria nokkaa kohden. Ehdotan, että turhilta laskelmilta välttyäksemme kyseinen summa muutetaan suoraan euroiksi ja sidotaan indeksiin.

Semmoisen ehdon kuitenkin asettaisin, että teipit maksetaan valtion kassasta. Ja teipin pitäisi olla läpinäkyvää.

Tämän kaltaisen korkean turvaluokituksen omaavan erikoisvirkamiehen pitäisi myös saada oma työhuone Linnasta, Mäntyniemestä ja Kultarannasta. Lattia-alaa saisi kussakin olla runsaasti, sillä varsinkin A3-kokoiset arkit vievät paljon tilaa, etenkin silputtuina.

Herra Trumpin repimät materiaalit kuljetetaan uutisen mukaan Washingtonissa viereiseen hallintorakennukseen teipattaviksi. Ymmärrän, ettei sellaisen rakentaminen Linnan viereen ole näin pienessä maassa ihan läpihuutojuttu.

Oma auto ja kuljettaja ovat sen sijaan välttämättömät, mikäli Teillä on tapana repiä papereita siirtymätilanteissa.

Herra Tasavallan Presidentti.

Jos ja kun kiinnostuitte ehdotuksestani, ottanette pikaisesti yhteyttä.

Viitaten EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen en liitä tähän kirjeeseen yhteystietojani, mutta demokraattisesti valvotun Supon avustuksella ne varmaan löytyvät vaivatta.

Mainitsen vielä, että olen valmis liittämään työnkuvaani yhden (1) tunnin päivittäisen ulkoiluttamisvuoron koskien sekä Aaroa että Lennua. Tarjous ei kuitenkaan koske Muumilaakso-vierailuja.

Erikseen sovittavasta korvauksesta olen valmis myös tarvittaessa opastamaan puolisoanne ongelmallisissa riimikysymyksissä.

Näillä sanoilla sulkeudun suosioonne ja jään odottamaan palautettanne. Jatkan vapaaehtoista työharjoittelua Salon Seudun Sanomien sekä omilla varoillani hankitun teippirullan kera.

Kirjoittaja on toimittaja