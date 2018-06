Hiittisten kirjasto muuttuu kesäkaudeksi kyläläisten kohtaamispaikaksi

Hiittisten kirjaston aukioloajat laajenevat ja palvelut monipuolistuvat kesäksi. Muutoksen mahdollistaa Kemiönsaaren kunnan tuki Hiittisten kirkonkylän kyläyhdistykselle.

Kyläyhdistyksen tavoitteena on tehdä kirjastotalosta kylän kohtaamispaikka, jossa paikalliset ja vierailijat voivat kokoontua.

Perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi tarjolla on tietokoneet asiakaskäyttöön, nettiyhteys, kokous- ja oleskelutilat, näyttelytilat, matkailuinfoa ja Made in Hitis -puodin paikallisia käsitöitä. Esillä on paikallisen taiteilijan Katja Paulssonin öljypastelleja.

Hankkeen kesto on kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin, mutta mahdollisuuksia jatkosta selvitetään.

Projektin koordinaattori Hanna Vuorio-Wilson kuvailee hankkeen tiedotteessa kirjastoa ”pieneksi versioksi Kemiön Villa Landesta”. Tavoitteena on vaalia vanhan kansakoulun tunnelmaa.

– Tämän projektin myötä otetaan askel lähemmäs vastaamista toivomuksiin, joita kyläläiset ja kesävieraat ovat esittäneet muun muassa kyselyssä, jonka kyläyhdistys on äskettäin tehnyt työskennellessään saariston kehittämiskysymysten äärellä yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan kanssa.

Hiittisten kirjasto ja kyläinfo 18.6.–18.8. ti–ke klo 10–15, to klo 13–18, pe-la klo 10–15