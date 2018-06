Historian huomioiminen tekee kaupunkirakentamisesta kalliimpaa

Monien kaupunkien keskustoissa suositaan täydennysrakentamista, mutta vanhoissa kaupungeissa historia saattaa tuottaa rakennuttajalle yllätyksen. Nykykaavoitusta ohjaa esimerkiksi muinaismuistolaki, joka vaikuttaa erityisesti ennen vuotta 1700 perustetuissa kaupungeissa.

Esimerkiksi Turussa muinaismuistoalueeseen kuuluu iso osa nykyistä keskustaa. Alueen raja myötäilee kaupungin vuoden 1827 suurpalon rajoja.

– Kaavoissa tehdään yleensäkin hyvin perinpohjaisia selvityksiä ja yksi keskeinen on tämä maanalainen näkökulma ja myös rakennushistoria, joista tehdään omat selvityksensä, kertoo Turun va. kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari.

Muinaismuistoalueilla kaavassa saatetaan edellyttää, että ennen rakentamista tontti tutkitaan ja dokumentoidaan. Tutkimusten ja mahdollisten arkeologisten kaivausten kustannukset maksaa kaavamuutoksen hakija. Rakentaminen tulee muinaismuistoalueilla kalliimmaksi, Keskikastari sanoo.

Jos tontilta löytyy arkeologisesti kiinnostava alue, tutkimisen ja dokumentoinnin jälkeen päästää yleensä kuitenkin rakennustöihin.

Helsingin uusklassinen keskusta ei enää täydenny

Helsingissä uudet asuintalot ja tonttien täydennysrakentaminen eivät useinkaan osu kaupungin historialliseen keskustaan, joka on jo kaava-alueena täyteen rakennettu, kertoo arkkitehti Sakari Mentu Helsingin kaupungin asemakaavapalvelusta.

Mentun mukaan viime aikoina muinaismuistolain perusteella on arvioitu esimerkiksi tulli- ja pakkahuoneen aluetta Kruununhaassa lähellä Presidentinlinnan puistoa.

Alue on lähellä Helsingin uusklassista keskustaa, jossa tehdään lähinnä korjausrakentamista ja kunnallistekniikkaan liittyviä kaivuutöitä. Historiallisia kylätontteja, eli alueita joilla tiedetään olleen varhaisempaa asutusta, sen sijaan löytyy esimerkiksi Itä-Helsingistä ja Oulunkylästä, joihin on kaavoitettu myös uudempaa rakennuskantaa.

– Vanhimpiin keskiaikaisiin kaupunkeihin, esimerkiksi Turkuun, Naantaliin, Raumaan ja Porvooseen, verrattuna Helsinki on nuori kaupunki, Mentu sanoo.

