HJK jyrää, nyt kukistui RoPS – TPS piti KuPSin maalittomassa, Pohjanmaalla myös tasapeli

HJK venytti sarjajohtonsa jalkapalloliigassa kymmeneen pisteeseen, kun se kaatoi RoPSin vieraissa 2-1. KuPS jäi TPS:n vieraana 0-0-tasapeliin, ja näin kärkikolmikossa HJK:lla on 31 pistettä ja KuPS:lla sekä RoPSilla 21.

HJK ja KuPS ovat pelanneet 13 ottelua, RoPS 12.

Perjantain myöhäisottelussa VPS ja SJK pelasivat Pohjanmaan derbyssä Vaasassa 1-1-tasapelin.

Kuudennen peräkkäisvoittonsa ottaneen HJK:n maalit yli 4 000 katsojan edessä Rovaniemellä viimeisteli 52. ja 88. minuutilla brassihyökkääjä Klauss, joka nousi samalla maalitilaston kärkeen. Klauss on tehnyt 13 pelissään 11 osumaa, kun KuPSin Rasmus Karjalaisella on 11 ottelusta 10 maalia. Vain kerran seitsemässä viime pelissään voittaneen RoPSin kavennuksen teki loppusekunneilla Lassi Järvenpää.

TPS nousi kauden neljännen tasapelinsä myötä maalierolla sarjan jumbopaikalta. TPS ja PS Kemi ovat kahden pisteen päässä Interistä ja SJK:sta, joka nousi Johannes Laaksosen 61. minuutin rangaistuspotkulla 1-1-tasapeliin VPS:ää vastaan. Kotijoukkueen vei avauspuoliajalla johtoon Omar Jama.

Liigassa pelataan ennen maaottelutaukoa vielä lauantaina ottelut IFK Mariehamn-Inter, Honka-Ilves ja PS Kemi-FC Lahti.

STT

