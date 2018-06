Hovioikeus vapautti Jari Aarnion ja Keijo Vilhusen

Helsingin huumepoliisin ex-päällikkö Jari Aarnio ja hänen rikoskumppaninaan tuomittu ex-rikollispomo Keijo Vilhunen on päästettävä vapaaksi, totesi Helsingin hovioikeus. Molemmat on tuomittu 10 vuoden vankeuteen. Hovioikeus totesi, että poikkeuksellisen pitkän tutkintavankeusajan vuoksi vangittuna pitäminen olisi kohtuutonta.

Aarnio tuomittiin käräjillä 10 vuoden vankeuteen muun muassa törkeistä huume- ja virkarikoksista ja Vilhunen 10 vuoden vankeuteen muun muassa törkeistä huumerikoksista. Hovioikeus antaa tuomionsa ensi vuonna.

Aarniolla on lisäksi kolmen vuoden lainvoimainen tuomio seurantalaiteyhtiön haarasta.

STT