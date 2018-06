Video höyryjunan matkasta: Ukko-Pekan veturissa lapioidaan hiiltä hiki päässä ja fiiniin salonkivaunuun noustaan jyrkkiä askelmia pitkin

Höyryjuna Ukko-Pekka viheltää ja pian kuuluu tasainen puksutus. 70-vuotias lähtee kevyen oloisesti liikkeelle. Veturissa tunnelma on tiivis ja kuuma, helteisenä päivänä hiilen lapioiminen pesään on kovaa työtä. Torstain nostalgiamatkalla Varsinais-Suomessa homma on pääosin Pekka Hupposen vastuulla.

Hiilivaunu on suoraan veturin takana, yhdellä pyörähdyksellä lapiollisen saa kasasta pesään. Lattiassa olevalla painikkeella avataan luukku.

Välillä hiilikasaa kastellaan.

Hupponen on yksi vapaaehtoisista, jotka ahertavat höyryjunan säilymiseksi ja liikkeellä pitämiseksi. Nostalgiajunamatkat eri puolilla Suomea tuovat lipputuloja, joilla kalustoa voidaan pitää yllä. Junan henkilökunta toimii vapaaehtoispohjalta.

Salonkivaunussa ei veturin hikisestä hommasta tiedä mitään. Plyysipäällysteisillä tuoleilla kelpaa istuskella ja nauttia virvokkeita.

Maisemat vaihtuvat sopivan verkkaiseen tahtiin. Paimion ja Piikkiön välisellä osuudella höyryjuna puksuttaa noin 65 kilometriä tunnissa vauhtia.

Tuula ja Kari Kuitunen lähtivät Paimiosta junan kyytiin, kun lapsenlapset Iines ja Sisu Korhonen sitä pyysivät. Lapset ovat varsinaisia junatietäjiä, pääkaupunkiseudun junamallit ja -reitit ilmoitetaan nopeasti.

– Ja onhan se kiva, että juna pysähtyy välillä Paimiossakin, naurahtaa Kari Kuitunen.

Mervi ja Pekka Kurki sekä Toivo-poika nousivat junaan Piikkiöstä. Alkumatkalla suurin ihmetyksen aihe olivat jyrkät portaat, joita pitkin junaan noustiin. Höyryjunan lattiataso ei todellakaan ollut satamalaiturin kohdalla.

Perjantaina Ukko-Pekka höyryää Turun ja Humppilan välillä.

Höyryjuna Ukko-Pekka