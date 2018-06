HS-gallup: SDP:n asema kärjessä yhä vahvempi, kokoomuksen kannatus putosi alle 20 prosenttiin

SDP on Helsingin Sanomien tuoreen gallupin mukaan nyt ainoa puolue, jonka kannatus on yli 20 prosentissa. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, puolue keräisi gallupin mukaan 21,6 prosenttia äänistä.

Toiseksi suosituin puolue on kokoomus, jonka kannatus on laskenut alle 20 prosenttiin. HS:n edellisessä gallupissa puolueen kannatus oli 20,5 prosentissa. Nyt puoluetta äänestäisi 19,7 prosenttia.

Kolmantena on keskusta 15,8 prosentilla. Sen kannatuksessa ei ole viime kuukausina juuri tapahtunut muutoksia, HS kirjoittaa.

Vihreille sen sijaan tuli laskua 0,7 prosenttiyksikköä edelliseen mielipidemittaukseen nähden. Vihreiden kannatus on nyt 13,5 prosenttia, ja luku on laskenut laskemistaan.

Viidentenä on vasemmistoliitto 9,2 prosentilla ja kuudentena perussuomalaiset 8,0 prosentilla. Kummankin puolueen kannatus kasvoi hieman. RKP:n, kristillisdemokraattien ja sinisten lukemat pysyivät käytännössä samoissa lukemissa edelliseen gallupiin nähden, HS kertoo. RKP:n kannatus on nyt 4,5 prosenttia, kristillisdemokraattien 3,9 prosenttia ja sinisten 1,7 prosenttia.

HS:n tuoreimman gallupin teki Kantar TNS touko-kesäkuussa. Tutkimukseen osallistui reilut 2 400 ihmistä. Virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suurimpien puolueiden kohdalla.

STT

