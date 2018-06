Huomenna voimaan astuva matkapakettilaki parantaa matkustajien kuluttajansuojaa, vanhaa lakia sovelletaan aiemmin varattuihin valmismatkoihin

Matkustajien peruutusoikeus laajenee, kun matkapalveluyhdistelmälaki tulee voimaan huomenna. Laki korvaa valmismatkalain vuodelta 1994.

Uusi laki koskee tilanteita, joissa kuluttaja ostaa yhteishintaan vähintään kaksi erityyppistä matkapalvelua, esimerkiksi lennot ja hotellin tai retken lomakohteessa eli matkapaketin. Samalla vanha valmismatka-termi jää historiaan.

– Jos esimerkiksi Lontooseen myydään jalkapallo-otteluun pakettia, jossa on vaikka majoitus ja jalkapallo-ottelun lippu, niin niistä tulee jo paketti, sanoo Suomen matkatoimistoalan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Matkapaketiksi luetaan myös yhdistelmät, jotka matkustaja itse kokoaa matkanjärjestäjän verkkosivuilta tekemällä erilliset sopimukset eri palveluntarjoajien kanssa.

Matkapaketin myyjän sopimus- ja vakuusvastuut kasvavat huomattavasti nykyisestä. Kuluttaja voi hakea korvausta myös ”lomanautinnon menetyksestä”, jos matkassa on ollut merkittävä virhe. Hyvitystä matkan aikana koetusta mielipahasta voi hakea vielä kolmen vuoden jälkeen matkasta.

Uuden lain taustalla on Euroopan unionin matkapakettidirektiivi, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa matkapaketteja koskevia sääntöjä.

– Koska EU tuo näin vahvaa kuluttajansuojaa, toivoisimme, että asiakkaat osaisivat arvostaa sitä ja katsoisivat, mistä matkansa ostavat, Mäki-Fränti sanoo .

Uuden lain nojalla matkustajalle pitää lisäksi antaa entistä yksityiskohtaisemmat tiedot tarjottavista matkapalveluista ja muista matkapakettiin liittyvistä seikoista.

Muutokset vaikuttavat sunnuntaista alkaen varattaviin matkoihin. Vanha laki kulkee uuden rinnalla, ja esimerkiksi viime keväänä ensi talveksi varattuun matkaan sovelletaan valmismatkalakia.

Huomenna myös laki valmismatkaliikkeistä korvataan lailla matkapalveluyhdistelmien tarjoajista.

STT

