Huumeita lentää vankiloihin kauko-ohjattuna – viranomaisilla ei vielä ole valtuuksia estää lennokkeja

Kauko-ohjattavat pienoishelikopterit eli dronet aiheuttavat päänvaivaa vankilaviranomaisille. Vankiloihin on yritetty kuljettaa huumeita ja esimerkiksi vangeilta kiellettyjä puhelimia droneilla jo useamman vuoden ajan. Lainsäädäntö ei edelleenkään anna keinoja pudottaa lennokkeja, ja korkealla lentäviä laitteita on vaikea havaita. Esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa lennättäminen vankiloiden läheisyydessä ja yllä on jo kielletty. Suomessakin yritetään parhaillaan kehittää ratkaisua asiaan.

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) kehitysjohtaja Pauli Nieminen kertoo, että ongelma koskee yhtä lailla useita vankiloita.

– Eikä pelkästään vankiloita, yhtä lailla on muitakin viranomaisia, joilla on samanlaisia tarpeita.

Dronet ovat vain yksi salakuljetuskeino. Esimerkiksi huumekauppa on vankiloissa yleistä, sillä Risen mukaan noin 90 prosentilla vangeista on päihdeongelma.

”Markkinat ovat valmiina”

Helsingin vankilan apulaisjohtaja Tero Uuranmäki kertoo, että ongelmalle etsitään parhaillaan teknistä ratkaisua. Helsingin vankilankin yllä on nähty lentäviä droneja, mutta Uuranmäen mukaan on vaikea tietää, kuka niitä lentää ja missä tarkoituksessa.

Vaikka vankilaan saapuville ja lomalla käyville vangeille tehdään tarkastukset, huumeita liikkuu paljon suomalaisissa vankiloissa.

– Tavalla tai toisella ne tulevat. Markkinat ovat valmiina, kun meillä istuu täällä käyttäjiä ja huumekauppiaita. Huumausaineen käyttörikos on yleisin rike, josta annetaan kurinpitorangaistuksia.

Kurinpitorangaistuksia voi vankilassa määrätä vankilanjohtaja. Vangille voidaan esimerkiksi antaa varoitus, häneltä voidaan viedä pois oikeuksia tai hänet voidaan laittaa eristysselliin eli niin sanottuun rundiin enintään kymmeneksi vuorokaudeksi.

Vakavat vankilassa tehdyt rikokset tutkii normaaliin tapaan poliisi.

STT

Kuvat: