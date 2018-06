Itäisessä Suomessa varoitetaan tänään paikoin kovista tuulista.

Tuulivaroitus on voimassa maalla Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Pohjoistuuli on Ilmatieteen laitoksen mukaan voimakasta aamusta alkaen ja tuulen nopeus puuskissa nousee 15 metriin sekunnissa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan tuulet voivat kaataa puita ja aiheuttaa lyhyitä sähkökatkoja.

Myös merialueilla on laajasti voimassa kovan tuulen varoituksia.

