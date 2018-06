Ilja Janitskin ja Johan Bäckman joutuvat tänään käräjille

Helsingin käräjäoikeus alkaa käsitellä tänään MV-julkaisun perustaja IljaJanitskinin syytteitä. Useita päiviä kestävä oikeudenkäynti alkaa Ylen toimittaja Jessikka Aron epäiltyä vainoamista ja törkeitä kunnianloukkauksia koskevalla käsittelyllä. Samassa kokonaisuudessa ovat syytettynä Janitskinin lisäksi Venäjä-yhteyksistään tunnettu dosentti Johan Bäckman ja kolmas henkilö. Lännen Median mukaan Aro vaatii MV:n tekijöiltä yli 100 000 euron korvauksia järjestelmällisestä mustamaalauskampanjasta.

Janitskinia syytetään muun muassa törkeästä kunnianloukkauksesta, tekijänoikeusrikoksista, rahankeräysrikoksista, rahapelirikoksista, laittomasta uhkauksesta, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja salassapitorikoksista.

Sananvapauden tutkija, oikeustieteen tohtori Riitta Ollila vertaa tapausta Seppo Lehdon oikeusjuttuun. Rasistista materiaalia blogisivustoillaan julkaissut Lehto sai kahden vuoden ja neljän kuukauden vankeustuomion muun muassa törkeästä kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan noin kymmenen vuotta sitten. Lehdon tuomiota ankaraksi arvostellut Ollila kertoo, että MV:n tapaus on silti laajuudessaan poikkeuksellinen.

– Totta kai saa ilmaista epämieluisia mielipiteitä. Häirinnässä ja uhkailussa tai pelottelussa ei kuitenkaan ole kyse yhteiskunnallisesta keskustelusta.

Sananvapauden rajoja tullaan Ollilan mukaan mittamaan esimerkiksi kunnianloukkaussyytteiden osalta.

– Verkkomaailmassa on ääri-ilmiöitä, jotka laittavat miettimään, että mitä tekemistä niillä on sananvapauden kanssa. Kaikkea ei voi perustella sananvapaudella.

Kiistävät syytteet

Bäckman on kansainvälisillä verkkosivuilla väittänyt Aroa muun muassa Yhdysvaltojen salaisen poliisin ja Naton avustajaksi. Hän toiminut Pohjois-Euroopan edustajana Venäjän presidentin alaisessa Venäjän strategisen tutkimuksen instituutissa RISS:ssä, kertonut edustavansa Itä-Ukrainan separatisteja ja esiintynyt usein julkisuudessa muun muassa Venäjän ja Suomen välisten lapsiasiakiistojen yhteydessä.

Aro on tutkinut työssään muun muassa Venäjän verkkopropagandaa ja mielipidevaikuttamista.

Bäckmanin asianajaja Jyrki Leivonen ja Janitskinin asianajaja Anu Koivu kertovat, että molemmat kiistävät kaikki syytteet.

– Tarkoitus on myös ensimmäisen käsittelyn päätteeksi esittää, että Janitskin päästetään vapaaksi ja määrätään matkustuskieltoon, Koivu kertoo.

Yksi juttukokonaisuuden asianomistajista, mediayhtiö Sanoma on STT:n suurin omistaja.

