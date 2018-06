Iltalehden vastaavaksi päätoimittajaksi Erja Yläjärvi

Iltalehden vastaavaksi päätoimittajaksi on nimitetty Erja Yläjärvi, 41. Hän toimii tällä hetkellä Helsingin Sanomien toimituspäällikkönä.

Iltalehden edellinen vastaava päätoimittaja Kari Kivelä siirtyi huhtikuussa Alma Median kuluttajamediaan keskittyvän yksikön johtoon.

Iltalehden vt. päätoimittajana on toiminut uutispäätoimittaja Perttu Kauppinen. Yläjärvi aloittaa uudessa tehtävässä syyskuussa.

Yläjärvi on työskennellyt Helsingin Sanomissa vuodesta 2013 ja vastannut muun muassa HS.fi:n uutisdeskistä sekä feature- ja lifestyle-toimituksista. Aiemmin hän on toiminut Kouvolan Sanomien päätoimittajana ja STT:ssä muun muassa uutispäällikkönä ja Brysselin-kirjeenvaihtajana.

– Iltalehti on kiistatta maan johtavia digitaalisia uutisbrändejä. On erittäin hienoa päästä kehittämään mediaa, joka tavoittaa ihmiset niin laajasti kaikkialla Suomessa, Yläjärvi sanoo tiedotteessa.

Yläjärven mukaan Iltalehden aihepiirien laajuus tekee tehtävästä erityisen kiinnostavan.

Iltalehti kuuluu Alma Media -konserniin. Alma Media omistaa STT:stä 20,6 prosenttia.

Päätoimittajana Yläjärvi raportoi Alman kuluttajayksikön johtajalle Kari Kivelälle.

– Erjan tausta istuu erinomaisesti Iltalehden sisältöprofiiliin, joka muodostuu niin uutisista kuin monipuolisesta lifestyle-aineistosta, Kivelä sanoo tiedotteessa.

