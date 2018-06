Iltalehden vastaavaksi päätoimittajaksi Erja Yläjärvi

Iltalehden vastaavaksi päätoimittajaksi on nimitetty Erja Yläjärvi, 41. Hän toimii tällä hetkellä Helsingin Sanomien toimituspäällikkönä.

Iltalehden edellinen vastaava päätoimittaja Kari Kivelä siirtyi huhtikuussa Alma Median kuluttajamediaan keskittyvän yksikön johtoon.

Iltalehden vt. päätoimittajana on toiminut uutispäätoimittaja Perttu Kauppinen. Yläjärvi aloittaa uudessa tehtävässä syyskuussa.

Yläjärvi on työskennellyt Helsingin Sanomissa vuodesta 2013 lähtien. Tätä ennen hän toimi Kouvolan Sanomien päätoimittajana sekä STT:ssä uutispäällikkönä ja Brysselin-kirjeenvaihtajana.

STT

