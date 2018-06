Iltatorilla on vetovoimaa

Tänään torstaina Salo kokoontuu kesän ensimmäistä kertaa iltatorille.

Maankuulu tori vetää paikalle paikalliset, mökkiläiset ja ulkopaikkakuntalaiset torstaista toiseen ja vuodesta seuraavaan. Torstain tori-ilta on Salon tunnistettavin ja suosituin kesän merkki.

Mikä iltatorissa viehättää?

Yksi syy on varmasti se, että tapahtuma on alusta asti ollut kävijöille maksuton. Suosikkiartistia on voinut lähteä katsomaan koko perheen tai vaikka koko suvun voimin, kun pääsylippukuluja ei ole. Tarjolla on usein musiikkia, jota ei Salossa muuten kuulisi.

Iltatorille mennessään voi olla myös melko varma siitä, että kesäillassa syntyy kohtaamisia. Iltatorilla voi halutessaan olla sosiaalinen, ja tori tarjoaa paineettoman paikan kuulumisten vaihtoon. Kenenkään ei tarvitse erikseen kutsua tai leipoa.

Iltatorien takana häärii vuonna 1982 perustettu Suvisalo ry.

Nykyisin vapaaehtoisten joukkoa luotsaa yhdistyksen puheenjohtajana ja ohjelmavastaavana Tarja Hiltunen. Hän kertoi alkavan kesän ohjelmistoa esitellessään kuluvan talven olleen raskas. Yhteistyökumppanien eli kulujen maksajien löytäminen ei ollut helppoa, ja yksi esiintyjistä perui tulonsa viime tingassa (SSS 18.4.).

Ohjelma kuitenkin saatiin kasaan, mikä kertoo paitsi suvisalolaisten sinnikkyydestä myös salolaisesta elinkeinoelämästä. Tänäkin kesänä lukuisat yritykset haluavat olla mahdollistamassa yhteisen kesäillan.

Iltatorit keräävät kesän aikana noin 50 000 kävijää. Miljoonan kävijän rajapyykki saavutettiin kesällä 2007.

Iltatori ja Salon kesäinen torikauppa ovat hyviä todisteita siitä, kuinka elinvoimainen Salon keskusta voi parhaimmillaan olla.

On hyvä, että tori on isossa roolissa Salon keskustan kehittämissuunnitelmissa. Salon vetovoimaisinta aluetta voidaan pyrkiä laajentamaan tiivistämällä torin ja joen länsipuolisen keskustan yhteyttä entisestään.