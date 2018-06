Inkereen pahoinpitelyn uhri pääsi sairaalasta

Inkereen koulun pihalla viime lauantain ja sunnuntain välisenä yön tapahtuneen pahoinpitelyn uhri on päässyt Salon poliisin mukaan pois sairaalasta ja on toipumassa. Tosin täysi toipuminen tulee poliisin mukaan kestämään vielä pitkään. Uhri, vuonna 1966 syntynyt pertteliläismies, pystyy liikkumaan ja puhumaan, mutta ei muista juurikaan tapahtuman yksityiskohtia.

Uhri muistaa nuorisojoukon alkaneen uhota hänelle, mutta sen jälkeen tapahtuneesta hän ei ole pystynyt kertomaan. Ei ole tiedossa, miksi mies oli mennyt koulun pihalle ja kuinka tapahtumat ovat käynnistyneet.

Poliisin mukaan on ilmeistä, että pahoinpitelystä vastasi kaksi paikalla ollutta nuorta, mutta heidän henkilöllisyyttään yhä selvitellään. Muutamia nimiä on poliisin tiedossa, mutta toistaiseksi ei tiedetä, ketkä joukosta olivat pahoinpitelijöitä. Tapahtumasta toivotaan edelleen silminnäkijähavaintoja, jotka voi ilmoittaa Salon poliisin palvelunumeroon 0295 417427.

Poliisin mukaan joukko hajaantui pahoinpitelyn jälkeen tahoilleen, mutta kaksi nuorehkoa tyttöä jäi hoitamaan maassa makaavaa uhria. Heidän nimiä ei tiedetä.

Poliisi sai ilmoituksen tapauksesta hieman aamukolmen jälkeen. Tapahtuma-aikaan paikalla oli ollut kymmenkunta nuorta. Paikalle mennyt sairaankuljetushenkilöstö löysi pahoinpidellyn miehen nuorten läheisyydestä. Hän makasi vertavuotavana maassa.

Tapauksesta ilmoittaneen henkilön mukaan hän oli nähnyt miehen nuorisojoukon keskellä. Vilkaistuaan uudelleen kyseiselle paikalle hän oli nähnyt miehen makaavan maassa.

Poliisin mukaan miehen saamat vammat viittaavat rajuun väkivaltaan. Pahimmat vammat ovat poliisin mukaan syntyneet päähän ja kasvoihin. Todennäköisesti uhria on potkittu tämän jo ollessa maassa. Miehen kasvot olivat löydettäessa pahasti turvonneet ja niissä oli useita vertavuotavia haavoja, ja hänen korvastaan vuoti verta.

Poliisi on viime kevään ja alkaneen kesän aikana joutunut toistuvasti puuttumaan nuorison käyttäytymiseen Inkereen koulun lähistöllä.