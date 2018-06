Irak aloitti jihadistien teloitukset – oikeusministeriö julkaisi kuvan hirtetyistä

Irakin oikeusministeriö ilmoitti perjantaina aloittaneensa kuolemaantuomittujen äärijärjestö Isisin jäsenten teloitukset. Maan oikeusministeriö kertoo teloittaneensa 13 Isisin jäsentä myöhään torstai-iltana.

Teloitus tapahtui Nasiriyahin vankilassa pian sen jälkeen, kun maan pääministeri Haider al-Abadi oli ilmoittanut Irakin teloittavan välittömästi kaikki kuolemantuomion saaneet jihadistit.

Oikeusministeriön mukaan torstaina teloitetut miehet olivat osallistuneet kidnappauksiin, pommituksiin, siviilien murhiin ja aseellisiin operaatioihin terroristiryhmien kanssa.

Irakin lainsäädännön mukaan ääriryhmien avustamisesta tai niihin kuulumisesta rangaistaan joko elinkautisella vankeudella tai kuolemantuomiolla.

Mukana on sata ulkomaalaista naista

Irakin oikeusministeriö julkaisi poikkeuksellisesti kuvan osasta hirtettyjä miehiä, kertoo Arab News -lehti. Teloitettujen henkilöllisyyksiä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Päätös teloittaa Isisin kuolemaantuomitut jäsenet on Irakin vastatoimi Isisille, jonka ottamat kahdeksan panttivankia löytyivät tapettuina keskiviikkona Bagdadiin vievän moottoritien laidalta. Isis latasi viime lauantaina internetissä videon, jolla kuusi panttivangeista vaati, että Irakin hallitus vapauttaisi Isis-yhteyksiensä vuoksi vangitsemansa arabinaiset kolmen päivän sisällä. Teloitusmääräys koskee kaikkia kuolemantuomion saaneita terroristeja, joiden oikeus valittaa tuomiostaan on umpeutunut.

Yli 300 ihmistä on tuomittu Irakissa kuolemaan perusteena jäsenyys Isisissä. Luku sisältää sata ulkomaalaista naista, joista suurin osa on kotoisin Turkista tai entisistä neuvostotasavalloista. Myös kuolemaantuomittujen miesten joukossa on ulkomaiden kansalaisia.

http://www.arabnews.com/node/1330266/middle-east

STT

Kuvat: