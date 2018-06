Iran ei päässyt pudotuspeleihin, mutta maan naiset kokivat voiton omassa taistelussaan

Iran jäi jalkapallon miesten MM-kilpailujen pudotuspelien ulkopuolelle, mutta yhdessä asiassa ainakin maan naiset kokivat voiton huumaa. Vuoden 1979 islamistisen vallankumouksen jälkeen jalkapallon seuraaminen julkisilla paikoilla oli kiellettyä naisilta.

Nyt tuhannet naiset pakkautuivat yhdessä miesten kanssa Teheranin suurimmalle jalkapallostadionille seuraamaan Iranin ja Portugalin välistä ottelua, joka näytettiin suurelta näytöltä.

– Oli mielenkiintoista ostaa lippu verkosta ja jännittävää tulla stadionille. Haluan muistaa hetken yhtenä elämäni parhaimmista, kun tunsin huuman stadionilla, psykologina työskentelevä Arezou kuvaili kokemusta.

Otteluissa käymistä on pidetty paheellisena, koska Iranissa naisia on haluttu suojella jalkapallo-otteluiden maskuliiniselta ilmapiiriltä.

– Vaikka emme voittaneet peliä, tämä on silti voitto ja olemme ylpeitä pelaajista, lentoemäntä Raana kertoi.

