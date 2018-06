Italia aikoo takavarikoida kaksi siirtolaisia kuljettavaa alusta

Italia on päättänyt takavarikoida kaksi siirtolaisia Välimerellä kuljettavaa kansalaisjärjestön alusta ja ohjata ne rantaan Italiassa. Toinen aluksista on parhaillaan jumissa Välimerellä kyydissään yli 200 siirtolaista, jotka kansalaisjärjestö on pelastanut Libyan rannikolta.

Alusten tiedetään kuuluvan saksalaiselle kansalaisjärjestölle Lifelinelle, mutta Italian mukaan niissä liehuu Hollannin lippu. Hollanti on kuitenkin ilmoittanut, ettei laivoja ole rekisteröity Hollantiin.

Italia sanoo aikovansa tutkia laivojen laillisuuden.

Syytöksiä kansalaisjärjestölle

Italian infrastruktuuri- ja liikenneministeri Danilo Toninelli syyttää Lifelinen rikkoneen kansainvälisiä sopimuksia ottaessaan siirtolaiset kyytiinsä huolimatta siitä, että Libyan rannikkovartiosto oli jo puuttunut tilanteeseen. Hän sanoo myös, että Välimerellä jumissa olevassa Lifeline-aluksessa on kyydissä yli 200 siirtolaista, vaikka sillä voi turvallisesti kuljettaa vain 50:ttä ihmistä.

Lifeline-järjestö on sanonut noudattaneensa kansainvälisiä sopimuksia.

Italian äärioikeistolainen sisäministeri Matteo Salvini on useita kertoja syyttänyt siirtolaisia pelastavia järjestöjä ihmissalakuljettajien avustamisesta. Hiljattain hän sanoi, ettei yksikään ulkomaisen kansalaisjärjestön alus enää koskaan pääse Italian maaperälle. Toninelli sanoi kuitenkin Italian ottavan siirtolaiset vastaan.

Aiemmin kesäkuussa EU:ssa puhkesi poliittinen kiista, kun Italian uusi oikeistohallitus esti pelastettuja siirtolaisia kuljettaneen Aquariuksen pääsyn maihin. Myös Malta kieltäytyi ottamasta alusta vastaan, ja maat syyttivät toisiaan humanitaaristen ja EU-sitoumusten rikkomisesta. Lopulta Aquariuksen kyydissä olleet siirtolaiset vietiin Espanjaan.

