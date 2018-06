Italia ja Malta kiistelevät taas uudesta siirtolaislaivasta – Joukko EU-maita etsii sunnuntaina ratkaisuja poliittiseen kriisiin

Italian ja Maltan välille on puhjennut uusi kiista siitä, kumman maan pitäisi ottaa vastaan siirtolaisia pelastavan kansalaisjärjestön alus ja sen kuljettamat siirtolaiset. Saksalaisen kansalaisjärjestön Lifeline-alus on jumissa Välimerellä, kun kumpikaan maa ei suostu päästämään sitä rantaan.

Alus on parhaillaan Maltan aluevesillä. Malta sanoo lähettäneensä alukselle humanitaarista apua ja evakuoineensa alukselta yhden matkustajan, joka tarvitsi lääkärinhoitoa.

Italian infrastruktuuri- ja liikenneministeri DaniloToninelli sanoi torstaina, että maa takavarikoisi aluksen, jonka se syyttää purjehtivan laittomasti Hollannin lipun alla. Hän syytti lisäksi Lifelinen miehistön rikkoneen kansainvälisiä sopimuksia ottamalla siirtolaiset kyytiin siitä huolimatta, että Libyan rannikkovartiosto oli jo puuttunut tilanteeseen. Lifeline kiistää jälkimmäisen syytöksen.

Toninelli lupasi tuolloin, että Italia ottaisi aluksen kyydissä olevat siirtolaiset vastaan. Nyt äärioikeistolainen ulkoministeri MatteoSalvini kirjoittaa kuitenkin Facebookissa, että laivalla ei ole asiaa Italiaan.

Salvini on useita kertoja syyttänyt siirtolaisia pelastavia järjestöjä ihmissalakuljettajien avustamisesta. Hiljattain hän sanoi, ettei yksikään ulkomaisen kansalaisjärjestön alus enää koskaan pääse Italian satamiin.

Kansalaisjärjestöjen alusten lisäksi siirtolaisia on poiminut kyytiinsä tanskalaisen rahtiliikennejätin Maersk

Linen rahtilaiva Alexander Maersk, joka odottaa parhaillaan Italialta ohjeita siitä, mitä tehdä seuraavaksi. Rahtilaiva muutti kurssiaan perjantaina vastatakseen hätäkutsuun ja pelasti 113 siirtolaista.

Taloudellisia seuraamuksia kieltäytyjille

Ranskan presidentti Emmanuel Macron peräänkuuluttaa taloudellisia seuraamuksia EU-maille, jotka kieltäytyvät ottamasta vastaan siirtolaisia. Hän sanoo, ettei EU voi sallia joidenkin maiden hyötyvän muiden maiden solidaarisuudesta.

Macron tapasi tänään Espanjan uuden pääministerin Pedro Sanchezin, ja valtionpäämiehet kommentoivat siirtolaispolitiikkaa yhteisessä lehdistötilaisuudessa. Kumpikin sanoi kannattavansa suljettujen vastaanottokeskusten perustamista alueille, joihin siirtolaiset tyypillisesti ensiksi saapuvat tullessaan Eurooppaan.

Siirtolaiskiista kärjistynyt

EU:n siirtolaiskiistat ovat kärjistyneet Italian uuden oikeistohallituksen myötä, kun populistisen Viiden tähden liikkeen ja oikeistolaisen Legan yhteishallitus lunastaa vaalilupauksiaan tiukasta maahanmuuttolinjasta. Tilanne on kiristänyt varsinkin Italian ja Ranskan välejä.

Vastaavanlainen kiista puhkesi myös viime viikolla ranskalaisen hyväntekeväisyysjärjestön Aquarius-aluksesta. Tuolloin Espanja tarjoutui lopulta ottamaan vastaan aluksen ja siirtolaiset, joita Italia ja Malta eivät huolineet. Ranska osallistui lupautumalla ottamaan osan niistä siirtolaisista, jotka täyttäisivät turvapaikkakriteerit ja saisivat jäädä Eurooppaan.

Aquarius on sittemmin jatkanut pelastustyötään. Seuraava laivakiista on jo vireillä toisen saksalaisjärjestön Seefuchs-aluksesta, jonka takavarikoimista Italia myös suunnittelee.

EU hakee ratkaisua

16 EU-maan edustajan on määrä keskustella siirtolaiskysymyksistä huomenna. Suomesta kokoukseen osallistuu pääministeri Juha Sipilä (kesk.). Siirtolaiskeskustelua jatketaan kaikkien EU-maiden voimin huippukokouksessa ensi torstaina.

Mediatietojen mukaan EU-maat harkitsevat turvapaikkahakemusten käsittelykeskusten perustamista unionin ulkopuolelle. Tiedot ovat vielä hataria, eikä esimerkiksi keskusten sijaintia tai määrää tiedetä.

Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi eilen, ettei sunnuntain tapaamiselta kannata odottaa liikoja, ja ettei esimerkiksi yhteistä päätöslauselmaa ole luvassa.

Maahanmuuttopoliittinen tilanne on Saksassa hyvin tulehtunut. Sisäministeri Horst Seehofer vaatii, että Saksalle järjestetään mahdollisuus käännyttää maasta turvapaikanhakijoita, jotka ovat jo rekisteröityneet toisessa EU-maassa. Kiista on äitynyt niin pahaksi, että se saattaa kaataa Merkelin hallituksen.

STT

