Italia kieltää uusien siirtolaisia pelastavien alusten tulon satamiinsa

Italian sisäministeri Matteo Salvini sanoi lauantaina, että kaksi Välimerellä siirtolaisia pelastavaa kansalaisjärjestöjen alusta eivät ole tervetulleita Italian satamiin.

Italian uusi oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen hallitus esti viime viikolla yli 600 pelastettua siirtolaista kuljettaneen Aquarius-aluksen pääsyn maihin. Lopulta Espanja suostui ottamaan laivan vastaan. Laivan käännytyksestä aiheutui korkean tason poliittinen kiista Italian ja Ranskan välille.

Aquariuksen odotetaan saapuvan Valenciaan sunnuntaina.

Nyt kaksi hollantilaisen kansalaisjärjestön alusta on saapunut Libyan edustalle avustamaan meren ylitystä yrittäviä siirtolaisia. Salvinin mukaan nämä alukset eivät pääse maihin Italiassa.

– Samaan aikaan kun Aquarius suuntaa kohti Espanjaa, kaksi hollantilaista alusta Lifeline ja Seefuchs ovat saapuneet Libyan edustalle odottamaan ihmislastiaan kun salakuljettajat ovat nämä hylänneet.

Salvini sanoi, että ihmisten pitäisi nyt tietää, ettei Italia enää halua ottaa millään tavalla osaa ”tähän salaiseen ja luvattomaan siirtolaisuuteen”.

– Heidän on etsittävä muita satamia, joihin suunnata, Salvini sanoi.

– Ministerinä ja isänä teen tämän päätöksen kaikkien edun vuoksi.

Italian pääministerin Giuseppe Conten ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin perjantainen tapaaminen oli vähällä peruuntua maiden välisen kiistan vuoksi. He kuitenkin tapasivat ja olivat yhtä mieltä siitä, että EU:n pitäisi perustaa siirtolaisille prosessointikeskuksia Afrikkaan, jotta ”kuolemanmatkat” voitaisiin tulevaisuudessa estää.

Valtionpäämiehet myös vaativat syvällisiä muutoksia EU:n turvapaikkasääntöihin, jotka asettavat siirtolaispainetta erityisesti eteläisen Euroopan maille, kuten Italialle ja Kreikalle.

STT

Kuvat: