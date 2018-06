Italian pääministeri: Turvapaikanhakijat jaettava automaattisesti ja sitovasti EU:n jäsenmaihin

Italian tuore pääministeri Giuseppe Conte vaatii, että EU:n alueelle saapuvat turvapaikanhakijat uudelleensijoitetaan ”automaattisesti ja sitovasti” EU-jäsenmaihin. Conten mukaan tämä olisi velvollisuuksien oikeudenmukaista jakamista.

Pääministeri otti asiaan kantaa esikoispuheessaan Italian parlamentissa.

Conte myös haluaa, että EU:n Venäjälle asettamia pakotteita tarkastellaan uudelleen. Hänen mukaansa Italia aikoo tukea (Venäjän-vastaisen) pakotejärjestelmän uudelleenarviointia.

Pääministeri niin ikään sanoi, että uusi hallitus tahtoo vähentää maan valtaisaa julkista velkaa talouskasvun kautta, mutta ei säästötoimilla. Jo aiemmin julki tullut linjaus säästötoimien välttämisestä on huolestuttanut muita EU-maita.

– Italian julkinen velka on nyt kestävällä tasolla, mutta sitä on yhtä kaikki vähennettävä talouskasvun luomiseksi, Conte arvioi parlamentille.

”Dublin-säännöstö kumottava”

Pakolaisongelmaan liittyen Conte peräänkuulutti EU:n niin kutsutun Dublin-säännöstön kumoamista. Kyseisen säännöstön mukaan turvapaikkaa hakevan hakemus on ensisijaisesti tutkittava siinä EU-maassa, johon hän ensimmäisenä unionin alueella saapuu. Käytännössä järjestelmä sallii pakolaisten palauttamisen niihin maihin, joihin he ovat ensin EU:ssa saapuneet.

Järjestelmän paineita kantavat etenkin Italia ja Kreikka.

