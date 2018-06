Italian sisäministeri kutsuu maahanpyrkijöiden pelastusoperaatiota risteilyksi

Italian äärioikeistolainen sisäministeri Matteo Salvani kutsuu pelastusoperaatiota, jossa yli 600 Italian ja Maltan torjuman siirtolaista kuljetetaan Espanjaan, ”risteilyksi”.

Ranskalaisen avustusjärjestön Aquarius-laiva ja sen kanssa purjehtivat kaksi muuta alusta joutuivat torstaina muuttamaan reittiään kovan tuulen ja aallokon vuoksi.

Salvani sanoo, että ihmiset Aqauriksella eivät enää voi päättää, missä heidän ”risteilynsä” loppuu.

Italia ja Malta kieltäytyivät viikonloppuna päästämästä Aquariusta satamiinsa. Viimein Espanja ilmoitti ottavansa siirtolaiset vastaan.

Koko EU kiistelee turvapaikanhakijoista

Tapauksesta on kehkeytynyt diplomaattinen kiista Italian ja Ranskan välille.

Tiistaina Ranskan presidentti EmmanuelMacron syytti Italiaa vastuuttomuudesta, koska se ei päästänyt laivaa rantautumaan. Italian uusi populistinen hallitus vastasi Ranskan syytöksiin tuomitsemalla ”tekopyhät oppitunnit” siirtolaisista Ranskan kaltaisilta mailta ja vaati Ranskalta virallista anteeksipyyntöä. Lisäksi Italia perui yhden ministeritapaamisen Ranskan kanssa. Salvani sanoi, että tänäinen Macronin ja Italian pääministerin GiuseppeConten tapaaminen saattaisi myös peruuntua.

Torstaina Macronin kansliasta kerrottiin, että Macron ja Conte tapaavat suunnitellusti, ja että Macronin tarkoitus ei ollut loukata Italiaa. Macron on myös valmis tiiviimpään yhteistyöhön Italian kanssa, jotta maahanpyrkijät saataisiin pysäytettyä jo ennen, kun he aloittavat matkan Välimeren yli.

Erimielisyydet siitä, miten EU:ssa tulisi suhtautua maahanpyrkijöihin, repivät koko unionia.

EU:n huipputapaamisessa kesäkuun lopussa on tarkoitus keskustella pitkään kiistellystä turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta. Jäsenmaat ovat sukset ristissä muun muassa siitä, miten vastuunjako eri maiden välillä toteutetaan.

