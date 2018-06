Itävalta kuritti Suomen jalkapallonaisia – tie MM-kisoihin käytännössä tukossa

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen tie MM-lopputurnaukseen alkaa olla tukossa. Suomi hävisi Helsingissä tärkeän MM-karsintaottelun Itävallalle 0-2 (0-1).

Itävallan 6. minuutilla syntynyt 1-0-osuma merkittiin Suomen Eveliina Summasen omaksi maaliksi. Tilanteessa kärkkyi hyökkäysalueella Itävallan Nadine Prohaska, jota Sarah Zadrazil tavoitteli oikealta ampumallaan keskityspallolla.

Suomi hallitsi hienokseltaan ensimmäistä puoliaikaa, mutta Itävallan vahti Manuela Zinsbergerillä ei ollut vaikeuksia pitää maaliaan puhtaana. Suomen paras maalipaikka oli Anna Auvisella, joka kuitenkin ohjasi pallon ohi maalin.

Itävallan 2-0-maalin laukoi toisen puoliajan 72. minuutilla Katharina Schiechtl.

Tappio vaikeutti Suomen karsintataivalta tuntuvasti. Karsintalohko 7:ää johtaa ylivoimaisesti Espanja, joka on voittanut kaikki kuusi otteluaan. Lohkokakkonen Itävalta on kolmantena olevaa ja ottelun vähemmän pelannutta Suomea kolme pistettä edellä.

– Itävalta käytti tänään paikkansa hyvin. Se ansaitsi voittonsa, Suomen Auvinen kertoi Ylelle.

– Yritin vain osua palloon. Harmi, ettei mennyt sisään, Auvinen kuvaili maalipaikkaansa, jossa hänen potkutekniikkansa toi mieleen Ruotsin miesten maajoukkueen jo jättäneen Zlatan Ibrahimovicin.

Karsintalohkojen voittajat selviytyvät suoraan MM-kisoihin. Neljä parasta lohkokakkosta yltää MM-jatkokarsintoihin. Espanja on jo varmistanut lohkovoittonsa.

Suomi on voittanut pelaamistaan viidestä ottelusta kaksi. Suomi kohtaa karsinnoissa seuraavaksi ensi tiistaina Serbian.

STT

