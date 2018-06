Japani, Senegal ja Kolumbia taistelevat jatkopaikasta

Japani, Senegal ja Kolumbia elättelevät toiveita pääsystä MM-jalkapallon pudotuspeleihin, kun alkulohkovaihe päättyy tänään. Japani sekä Senegal ovat neljässä ja Kolumbia kolmessa pisteessä kahden kierroksen jälkeen.

Ainoastaan nollan pisteen Puola on menettänyt lohkossa jatkomahdollisuutensa. Japani kohtaa päätöskierroksella Volgogradissa Puolan ja Senegal Samarassa Kolumbian. Ottelut alkavat kello 17.

Japanin päävalmentaja Akira Nishino ei oleta pelistä tulevan helppoa, vaikka Puola on ollut Venäjän MM-kisoissa vaisu. Nishino varoittaa etenkin Puolan Robert Lewandowskista, jolla on maalitili avaamatta.

– Lewandowski on maailmanluokan viimeistelijä, ja olen varma, että hän tulee otteluun maalinteko mielessään. Meidän täytyy olla henkisesti valmiita, Nishino sanoi.

Kolumbia aloitti MM-urakkansa Japani-tappiolla, mutta oli Puolaa vastaan vakuuttava.

– Jääminen alkulohkoon olisi meiltä huono tulos, Kolumbian konkarivalmentaja Jose Pekerman myönsi.

Senegal haluaa täyttää odotukset

Senegal kukisti avauspelissään Puolan ja pelasi sen jälkeen tasan Japanin kanssa.

Muut Afrikan maat ovat jatkopeleistä ulkona, joten Senegalista saattaa tulla maanosan ainoa edustaja neljännesvälierissä.

– Mielestäni sen faktan pitäisi olla meille ennemmin myönteinen asia kuin tuoda paineita. Meillä on koko maanosa takanamme, senegalilaispuolustaja Kalidou Koulibaly sanoi.

Tänään pelataan loppuun myös G-lohko, jossa Englanti ja Belgia ovat varmistaneet jatkopaikkansa. Molemmat ottelunsa voittanut kaksikko ratkaisee lohkon ykkössijan Kaliningradin kamppailussa.

Toisessa G-lohkon kamppailussa Panama ja Tunisia yrittävät avata pistetilinsä Saranskissa. G-lohkon ottelut alkavet kello 21.

STT