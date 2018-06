Japanilaismedian lähteet: Pohjois-Korean Kim saattaa vierailla Kiinassa jo tiistaina

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un saattaa vierailla Kiinassa jo tiistaina, kertovat japanilaismedian lähteet. Kimin on tarkoitus tavata Kiinan presidentti Xi Jinping ja kertoa Xille tapaamisestaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Trump ja Kim tapasivat viime viikon tiistaina Singaporessa.

Nikkei business daily -lehden lähteet kertovat, että Kimin odotetaan lentävän Pekingiin ja turvallisuusjärjestelyt on jo aloitettu.

Lehden mukaan Kim toivoo saavansa helpotusta maalle asetettuihin pakotteisiin, sillä Kim on luvannut luopua ydinaseistaan. Kimin uskotaan hakevan pakotehelpotuksiin tukea Kiinalta.

STT