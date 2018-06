Jari Aarnion puolustus kyseenalaistaa loppulausunnossa huumemäärät ja laadut

Helsingin huumepoliisin ex-päällikön Jari Aarnion puolustus kyseenalaistaa loppulausunnossa käräjätuomioon lasketut huumemäärät. Aarnion puolustusta kuullaan tänään viimeisen kerran, ennen kuin Helsingin hovioikeus antaa tuomionsa.

Käräjätuomion mukaan Aarnio olisi junaillut tai pyrkinyt junailemaan Suomeen noin 800 kilon hasikset sinisissä metallitynnyreissä. Puolustus aloitti puheenvuoronsa kyselemällä, mitä huumeista oikeastaan tiedetään.

Asianajaja Riitta Leppiniemi sanoi, että muun muassa Britanniaan ja Tanskaan oli lähetetty täysin samanlaisia tynnyreitä, joista on löytynyt eri määriä eri huumeita tai huumeiden jäämiä. Tämän vuoksi Aarnion puolustus pitää 800 kilon huumemäärää ja -laatua hakuammuntana.

– Kukaan ei kerro nähneensä neljän ensimmäisen tynnyrin sisältöä, Leppiniemi sanoi.

Viranomaisten haaviin jäi Hollannin päässä vajaat 150 kiloa hasista. Poliisi kyhäsi tynnyriin valelähetyksen ja huolintaliike lähetti tynnyrin eteenpäin. Sen otti vastaan loviisalainen yrittäjä.

Yrittäjä on myös osallistunut tynnyrilastin purkamiseen, mutta ei nähnyt pakkausten sisältöä. Hän on kertonut, että sai purkutyöstä palkkioksi kilon hasista.

Yhden huumetynnyreistä aiemmin tuomitun pihalta on löytynyt samanlainen tynnyri purettuna. Hänen hallustaan löytyi hasista ja amfetamiinia.

Muina todisteina on ollut muun muassa rahtikirjoja ja kuittauksia.

Syyttäjä pitää huumeita hasiksena

Syyttäjä näki omassa loppulausunnossaan tiistaina, että ei ole syytä olettaa tynnyrin sisältäneen Suomessa muita huumeita kuin hasista.

– Kaikki täällä esitetty näyttö viittaa, että siellä on ollut hasista. Sillä mitä muihin maihin on lähetetty, ei ole merkitystä, syyttäjä Mikko Männikkö sanoi syyttäjien loppulausunnossa.

Männikön mukaan hasikseen viittaa muun muassa erästä lastia purkaneen yrittäjän palkkioksi saama hasis.

– Ei ole mitään muuta syytä olettaa, että hän olisi saanut jotain, mitä tynnyrissä ei ole ollut.

Männikkö myös huomautti, että tynnyrien sisältö on arvioitu kaksi kertaa alioikeudessa ja kerran hovissa.

Korkein oikeus katsoi tammikuussa yhdessä huumejutussa, että pelkkä vastaanottajan nimi huumelähetyksessä ei ollut riittävä näyttö tuomitsemiseen ja kaatoi syytteen.

Puntarissa kymmenen vuotta

Hovioikeuden puntarissa on Aarnion 10 vuoden käräjätuomio, jonka kumoamista hän vaatii. Aarnio kiistää oikeudenkäynnissä syyllistyneensä rikokseen.

Lisäksi Aarniolla on kolmen vuoden lainvoimainen tuomio seurantalaiteyhtiö Trevocin haarasta.

Oikeus katsoi, että Aarniolla oli kaksoisrooli Trevocissa ja sen laitteita ostaneessa Helsingin poliisissa. Yhtiötä omisti oikeuden mukaan bulvaanirakenteen avulla myös ex-rikollispomo Keijo Vilhunen.

STT

Kuvat: