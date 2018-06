Jari Sillanpäälle syyte kahdesta huumausainerikoksesta

Viihdetaiteilija Jari Sillanpäätä vastaan on nostettu syyte kahdesta huumausainerikoksesta. Helsingin käräjäoikeudesta vahvistettiin STT:lle, että syyte on nostettu tänään. Sillanpään syytteestä kertoi ensin Helsingin Sanomat.

Jutussa on syytettynä 11 muutakin henkilöä. Yhden heistä epäillään tuoneen aineet maahan ja muiden ostaneen huumeita maahantuojalta omaan käyttöön. Epäiltyä maahantuojaa syytetään muun muassa törkeistä huumausainerikoksista. Epäiltyjä ostajia yhtä lukuun ottamatta syytetään perusmuotoisista huumausainerikoksista.

Syytteen tarkempi sisältö tulee julki vasta myöhemmin, kun sen käsittely alkaa käräjäoikeudessa. Epäillyn rikoksen tekoaika on maaliskuussa. Tuolloin Sillanpää jäi mediatietojen mukaan kiinni Helsinki-Vantaan lentokentällä mukanaan pieni määrä metamfetamiinia.

Sillanpää kirjoitti maaliskuun lopussa Facebookissa, että hän on esitutkinnassa myöntänyt hankkineensa metamfetamiinia omaan käyttöön ja juhlissa tarjottavaksi. Huumetta oli hankittu päivityksen mukaan satunnaisesti pieniä eriä vuosina 2014-2017, yhteensä noin 110 grammaa.

Tuomittiin tammikuussa yli 20 000 euron sakkoihin

Sillanpää on tuomittu aiemminkin huumeisiin liittyen. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Sillanpään tammikuussa 50 päiväsakkoon rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja kahdesta liikennerikkomuksesta. Sillanpään tuloilla sakkosumma on lähes 24 000 euroa.

Oikeus totesi, että Sillanpää käytti metamfetamiinia ja ajoi huumeen vaikutuksen alaisena Helsingin keskustassa viime syyskuussa. Tuoreimman epäilyn tultua ilmi Sillanpää kertoi MTV:n Enbuske, Veitola & Salminen -lähetyksessä maaliskuun lopussa olevansa narkomaani ja olleensa alkoholisti.

