Jemenin hallituksen joukot aloittivat hyökkäyksen merkittävän satamakaupungin valtaamiseksi

Saudi-Arabian johtaman liittouman tukemat Jemenin hallinnon joukot aloittivat keskiviikkona hyökkäyksen satamakaupunki Hodeidan valtaamiseksi. BBC kertoo, että alueella on mediatietojen mukaan käyty sittemmin kiivaita taisteluita.

Iranin tukemien huthikapinallisten hallussaan pitämä Hodeida on merkittävä maahan tuotavan humanitaarisen avun kannalta. Kansainvälinen Punainen Risti on varoittanut, että kaikenlaiset taistelut Hodeidassa lisäävät jemeniläisten kärsimystä.

YK:n turvallisuusneuvosto pitää torstaina hätäkokouksen Jemenin tilanteen takia.

