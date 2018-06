Jesperi Kotkaniemeä povattu jopa kolmen kärkeen – Ruotsalaispakki Rasmus Dahlin on NHL-varaustilaisuuden ykkössuosikki

NHL:n varaustilaisuus käynnistyy lauantaina aamuyöstä Suomen aikaa Dallasissa. Ykkösvarauksesta ei ole juurikaan kiistelty: ruotsalaispuolustaja Rasmus Dahlin keikkuu ykkösenä paitsi eri varaussivustoilla myös asiantuntijoiden puheissa.

– Dahlin on poikkeuksellisen lahjakas lupaus, jolla on kyky myötävaikuttaa joukkueen kohtaloon samalla tavalla kuin Erik Karlssonilla ja Victor Hedmanilla. Jos pitäisi nimetä yksi pelaaja, joka jäisi mieleen sukupolven lahjakkuutena, Dahlin olisi ainoa ehdokas, NHL Central Scoutingin johtaja Dan Marr ylisti NHL.comille.

Dahlinin potentiaalisin haastaja on venäläishyökkääjä Andrei Svetshnikov, joka siirtyi Pohjois-Amerikan juniorisarja USHL:ään kaksi vuotta sitten. Viime kaudella OHL:ssä Svetshnikov takoi 44 ottelussa 40 maalia ja yhteensä 72 pistettä.

Viiden kärkeen on povattu lisäksi laitahyökkääjä Brady Tkachukia, Tshekistä viime kaudeksi Quebecin juniorisarjaan siirtynyttä Filip Zadinaa sekä ruotsalaisyhdysvaltalaista Oliver Wahlströmiä.

”Kotkaniemi on varaustilaisuuden paras keskushyökkääjä”

Suomalaisista ensimmäisenä varattaneen Ässien 17-vuotias sentteri Jesperi Kotkaniemi, jota on kaavailtu kymmenen ensimmäisen varauksen joukkoon.

Esimerkiksi kanadalainen The Sports Network nosti porilaisen omalla draft-listallaan viidenneksi.

– Mielestäni Kotkaniemi on varaustilaisuuden paras keskushyökkääjä. Hän muistuttaa pelityyliltään (Los Angeles Kingsin sentteriä, slovenialaista) Anze Kopitaria, TSN:n NHL-analyytikko Craig Button luonnehti.

Buttonin mukaan kolmantena varausvuorossa oleva Montreal etsii juuri keskushyökkääjää, joten hän arvelee Kotkaniemen menevän kolmantena.

Kotkaniemi naputteli Liigassa 57 pelaamassaan ottelussa 29 pistettä. Alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa Kotkaniemi kuului maailmanmestaruutta juhlineiden Pikkuleijonien avainpelaajiin ja kirjautti seitsemässä ottelussa tehopisteet 3+6.

Toinen ensimmäisen kierroksen varaus lienee niin ikään alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa ansioituneesti esiintynyt Rasmus Kupari. Kärppien 18-vuotiasta hyökkääjää on povattu varauslistoilla kahdenkymmenen ensimmäisen varauksen joukkoon.

Vehviläiselle vihdoin varaus?

Pikkuleijonien onnistujista myös HIFK:n Niklas Nordgren varattaneen toisella kierroksella ja myös laitahyökkääjä Sampo Ranta huudettaneen viimeistään kolmannella kierroksella. Maalivahti Justus Annusta on kaavailtu varattaviksi jopa toisella kierroksella. Kärppävahti pelasi suurimman osan kaudesta A-junioreissa, ja pääsi miesten maalille vain kertaalleen.

Sen sijaan Kärppien maalilla kuudennessa ja ratkaisevassa finaaliottelussa nollapelin pelannut Veini Vehviläinen voi nousta varaustilaisuuden mustaksi hevoseksi, sillä sääntöjen mukaan varattavissa ovat myös varaamattomat vuonna 1997 Pohjois-Amerikan ulkopuolella syntyneet pelaajat.

Mahdolliseksi toisen kierroksen varaukseksi on nostettu myös Pelicansiin siirtynyt Jesse Ylönen.

STT

