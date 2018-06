Turkulaissyntyinen, tätä nykyä Koskella asuva taidemaalari Johanna Oras on tehnyt taidetta 25 vuotta. Oras juhlistaa uraansa laajasti uraansa esittelevällä Paloja paletin pinnalta -näyttelyllä Punkaharjulla.

Tänään sunnuntaina avautuvassa näyttelyssä on esillä muun muassa omakuvakokonaisuus, jossa on toistakymmentä maalausta. Omana kokonaisuutenaan näyttelyssä on myös renessanssi- ja kubistisaiheisia maalauksia.

Uusimmissa maalauksissa Oras on käyttänyt pastellisävyjä.

