Jopa 300 000 lasta vietiin vanhemmiltaan – Espanjassa alkaa ensimmäinen oikeudenkäynti Francon ajan vauvaryöstöistä

Espanjassa alkaa tänään ensimmäinen oikeudenkäynti diktaattori Francisco Francon ajan vauvaryöstöistä. Syytteessä on 85-vuotias lääkäri, joka syyttäjän mukaan vuonna 1969 vei vastasyntyneen tyttölapsen tämän äidiltä ja antoi lapsen kasvatettavaksi toiselle naiselle.

Franco nousi valtaan vuonna 1939 ja pian sen jälkeen Espanjassa säädettiin laki, joka antoi valtiolle oikeuden huostaanottaa lapset, joiden ”moraalisesta kasvatuksesta” ei ollut takeita. Lapsia vietiin erityisesti vasemmistolaisilta vanhemmilta ja sijoitettiin katolisen kirkon laitoksiin tai myytiin Francon hallintoa tukeneille perheille.

Pakkoadoptioiden uhreja edustavien järjestöjen mukaan vuosikymmenten aikana jopa 300 000 lasta vietiin vanhemmiltaan. Järjestelmän pyörittämiseen osallistuivat niin lääkärit, sairaanhoitajat, papit kuin nunnatkin.

Rikokset nousivat päivänvaloon todenteolla vasta 2000-luvulla. Nyt syytteessä oleva lääkäri on ensimmäinen, joka joutuu oikeuden eteen. Häntä uhkaa 11 vuoden vankeustuomio.

Ei enää usko löytävänsä oikeaa äitiään

Lääkärin viemä vauva, Ines Madrigal, on nykyään 49-vuotias. Sijaisäiti kertoi Madrigalille totuuden tämän 18-vuotispäivänä.

Madrigal on luopunut toivosta, että saisi koskaan selville biologista äitiään.

– En todellakaan odota, että (syytetty lääkäri) kertoisi minulle totuuden siitä, kuka äitini on. En ole niin naiivi, hän sanoo.

Sen sijaan hän toivoo, että oikeuskäsittely auttaisi muita saman kokeneita. Järjestöjen mukaan eri puolilla Espanjaa on vireillä ainakin 2 000 samankaltaista oikeusjuttua. Osaa tapauksista ei ole otettu käsittelyyn, koska viranomaisten mukaan todisteita ei ole ollut tai epäillyt rikokset ovat ehtineet vanhentua.

STT

Kuvat: