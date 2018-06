Juhannuksen menoliikenne soljuu nyt ilman ruuhkia – isoilta onnettomuuksilta vältytty

Juhannuksen menoliikenne on sujunut tänään aamupäivällä rauhallisissa merkeissä, kertoo liikennepäivystäjä Timo Rimmi Liikenneviraston tieliikennekeskuksesta Tampereelta.

Liikennemäärät ovat vähäisiä, eikä liikenne ole missään pahemmin ruuhkautunut.

Lahden Renkomäessä nelostiellä pohjoisen suuntaan kulki aamupäivällä noin 2 200 autoa tunnissa.

– Moottoritie vetää tällaiset määrät loistavasti, Rimmi sanoo.

Torstaina Renkomäen kohdalla kulki enimmillään noin 3 500 autoa tunnissa, eli juhannusaattona menoliikenne on jo rauhallisempaa.

Rimmi ennakoi, että iltapäivällä kello kahden jälkeen teillä alkaa hiljetä.

Vakavilta onnettomuuksilta on vältytty eilisen ja tämän päivän liikenteessä. Rimmi kertoo, että liikenteessä on sattunut lähinnä peltikolareita.

Keuruulla polttoainerekan perävaunu kaatui myöhään torstaina valtatielle 23, minkä vuoksi tie oli perjantaiaamuun saakka suljettu liikenteeltä. Aamupäivällä onnettomuuspaikan siivoustyöt jatkuivat yhä, mutta toinen kaista oli jo avattu liikenteelle.

STT

