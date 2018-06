Juhannuksen menoliikenteen ruuhkahuippu ohitettu

Pääkaupunkiseudulta lähtevän juhannuksen menoliikenteen pahin ruuhkahuippu on takanapäin, arvioidaan tieliikennekeskuksesta.

Keskuksen mukaan Helsingin suunnalta tulevat suurimmat ruuhkat ovat ohitse. Pirkanmaalla valtateillä on vielä ruuhkaa.

Tieliikenne on sujunut päivän aikana enimmäkseen rauhallisesti. Tavanomaisen ruuhkautumisen ohella tieliikennettä ovat häirinneet kaksi Nelostiellä tapahtunutta ketjukolaria Keravan ja Orimattilan kohdalla. Onnettomuuksissa ei loukkaantunut kukaan.

STT

