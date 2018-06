Juhannusaattona sataa kuin saavista ja tuulee kovaa – juhannusruuhkat maanteillä alkavat torstaina kello 11

Ilmatieteen laitoksen mukaan juhannusta vietetään monin paikoin sateisessa ja tuulisessa säässä.

Suomeen saapuu juhannusaatoksi etelästä voimakas matalapaine. Siihen liittyvä sadealue leviää jo perjantain vastaisena yönä suureen osaan maata ja päivän kuluessa sateet saavuttavat myös Lapin.

Jatkuvien sateiden jälkipuolella sää on osin poutaisempaa ja aurinkoisempaa, mutta sade- tai ukkoskuuroja esiintyy yhä paikoin.

Juhannusaaton sateet ovat runsaita, ja vettä kertyy yleisesti 10–20 millimetriä, paikoin jopa 30–50 millimetriä.

– Matalapaineen myötä tuulet voimistuvat ja tuuli voi olla kovaa lähes kaikilla merialueilla. Myös aallokko kehittyy paikoin kohtalaiseksi, eli yli 2,5 metrin. Lisäksi maa-alueilla Lappia lukuun ottamatta tuuli voi puuskissa olla kovaa ja aiheuttaa yksittäisiä vahinkoja, sanoo päivystävä meteorologi Henri Nyman Ilmatieteen laitokselta.

Juhannusaaton lämpötila on poutaisilla alueilla 15–19 astetta, mutta sateessa jäädään 10 asteen tuntumaan. Juhannusyönä lämpötila on koko maassa noin 10 asteessa tai vähän sen alapuolella, Pohjois-Lapissa lähempänä +5 astetta.

Juhannuspäiväksi matalapaine sateineen siirtyy Lappiin, mutta edelleen etelässäkin voi esiintyä sade- tai ukkoskuuroja. Tuulet heikkenevät aatosta. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15 asteen vaiheilla, Lapissa jäädään 10 asteen tuntumaan.

Sunnuntaina sää on näillä näkymin poutaista ja osin aurinkoista suuressa maata. Lämpötilat kohoavat hieman. Sadekuurojen mahdollisuutta ei voida kuitenkaan tässä vaiheessa sulkea kokonaan pois.

Viime päivien sateiden myötä metsäpalovaroitus on poistunut lähes koko maasta. Tulevien sateiden myötä metsäpalovaroitus poistunee myös Lounais-Suomesta, joten juhannuskokkoja voidaan näin ollen todennäköisesti polttaa koko maassa.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan juhannuksena päivän ylin lämpötila on tyypillisesti suuressa osassa maata 20 asteen tietämillä, Pohjois-Lapissa kuitenkin lähempänä 15 astetta. Yön alin lämpötila on tavallisesti noin 10 astetta, Pohjois-Lapissa lähellä viittä astetta.

Keskimäärin joka toinen tai joka kolmas juhannus on poutainen ja myös aurinkoinen. Tilastojen mukaan helteitä sattuu joko juhannusaattoon tai juhannuspäivään keskimäärin kerran neljässä, rannikolla kerran viidessä ja Lapissa kerran 10 vuodessa.

Viime vuonna juhannusta vietettiin pilvisessä ja koleassa säässä. Juhannusaattona lämpötila jäi suurimmassa osassa maata alle 15 asteen, Lapissa jopa alle 10 asteen. Aaton ylin lämpötila, 17,5 astetta, mitattiin Lieksassa.

Juhannusyönä lämpötila laski suurimmassa osassa maata 5 asteen tienoille ja paikoin esiintyi myös hallaa. Juhannuspäivä oli hieman aattoa lämpimämpi. Päivän ylin lämpötila, 19,1 astetta, mitattiin Mikkelissä.

Aatto oli pääosin poutainen, mutta juhannuspäivänä saatiin maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin sateita.

JUHANNUSKOKKO

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on torstaina purkanut toukokuun lopussa tekemänsä avotuli- ja kulotuskiellon.

Vaikka tulen sytyttäminen on jälleen sallittua, pelastuslaitos pyytää juhannuksen viettäjiä noudattamaan erityistä varovaisuutta tulen käsittelyssä.

Metsäpalovaara-alueilla nuotiota, kokkoa tai muuta avotulta ei saa sytyttää. Metsä- ja ruohikkopalovaroituksesta kerrotaan säätiedotuksissa tai Ilmatieteen laitoksen nettisivuilla.

Varomattomasta tulen käsittelystä voi seurata sakkorangaistus ja vahingonkorvausvastuu.

Pelastuslaitos ja hätäkeskus eivät ota vastaan ilmoituksia juhannustulien polttamisesta, eivätkä myönnä erikseen lupaa avotulen sytyttämiseen. Kokon polttaja on vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, sanoo pelastuslaitos tiedotteessaan.

Vinkit kokon polttamiseen

Kokkoa tulee polttaa palamattomassa paikassa, kuten hiekalla, kalliolla tai veteen rakennetulla lautalla.

Kokon polttajan on pidettävä huolta siitä, ettei lähettyvillä ole metsää, rakennuksia tai syttyvää maastoa.

Juhannuskokko ei ole roskanuotio.

Pidä runsaasti vettä kokon lähettyvillä.

Palojätteet tulee sammuttaa aina vedellä, sillä tuhka saattaa pysyä kuumana jopa vuorokausia.

On hyvä huolehtia myös kokon ympäristöstä. Ravinnepitoinen tuhka rehevöittää vesistöjä ja iso avotuli voi häiritä vesilintujen pesintää.

Kokon polttamista koskevat samat säännöt kuin mitä tahansa avotulen tekoa

Taajama-alueella avotulen teko on yleensä kokonaan kielletty.

Haja-asutusalueella juhannuskokkoa voi polttaa omalla maalla tai maanomistajan luvalla silloin, kun metsäpalovaroitus ei ole voimassa, paikka on soveltuva kokon polttoon ja kun kokon poltto ei häiritse naapureita.

Tulta on vartioitava kokon sytyttämisestä sammuttamiseen asti ja valvottava myös, ettei tuli syty uudelleen.

Pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon tai muun tulipalon vaaraa aiheuttavan toiminnan määräajaksi pelastustoimen alueella.

JUHANNUKSEN LIIKENNE

Juhannuksen menoliikenteen vilkkain päivä on totuttuun tapaan juhannusta edeltävä torstai. Menoliikenne näkyy maanteillä erityisesti kello 11 ja 20 välillä.

Liikenneviraston arvion mukaan juhannuksen paluuliikenne on vilkkaimmillaan sunnuntaina 24.6. kello 10–22.

Tuttua on, että monet valtaväylät voivat ruuhkautua menoliikenteen huipputunteina. Kun liikenne on vilkkaimmillaan, ajonopeudet saattavat laskea paikoitellen 20–40 km/h normaalia alemmiksi.

– Tyypillisesti liikenne jonoutuu etenkin pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä. Esimerkiksi valtatiellä 4 liikennettä on nyt torstaina noin 50 prosenttia enemmän kuin normaalina kesäperjantaina, sanoo liikennekeskuspäällikkö Juha Alikoivisto.

Ruuhkia voi syntyä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Yksi perinteinen ruuhkapaikka on valtatie 9 Alajärven kohdalla. Tänä vuonna kyseinen kohta on luultavasti normaaliakin ruuhkaisempi, sillä tien vaihtoehtoisena reittinä käytetyllä kantatiellä 58 on tietyö. Aikaisempien vuosien tapaan myös valtatie 4 Jyväskylästä pohjoiseen ja valtatie 5 Mikkelistä pohjoiseen voivat ruuhkautua.

Joillakin alueilla liikenne saattaa sujua edellisiä juhannuksia sujuvammin. Tästä yksi esimerkki on Turun saariston lauttaliikenne. Tänä vuonna lauttojen jonotusaikojen ennustetaan olevan tavallista lyhyemmät, sillä suosittu Parainen–Nauvo-väli tullaan liikennöimään kahdella suurella lautalla.

Liikennevirasto arvioi, että myös perjantaina 22.6. juhannuksen menoliikenne on kohtalaisen vilkasta varsinkin kello 10 ja 13 välillä.

Liikennevirasto arvioi, että paluuliikenteessä ruuhkat ovat maltillisempia kuin menoliikenteessä.

– Meillä on omat ennustuksemme ruuhkista, mutta tilanteet voivat aina muuttua. Jos sää on hyvä ja onnettomuuksia ei satu, voi liikenne sujua selvästi ennakoitua paremmin. Tätä me tietenkin toivomme, toteaa liikennekeskuspäällikkö Alikoivisto.