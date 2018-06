Julkaisu: Venäjä aloittanut Barentsinmerellä suuren sotaharjoituksen

Venäjä on aloittanut Barentsinmerellä valtavan sotaharjoituksen, kertoo Barents Observer -julkaisu. Harjoitus kestää ensiviikon loppuun asti.

Venäjän Pohjoisen laivaston mukaan kyseessä on sen suurin harjoitus kymmeneen vuoteen. Harjoitukseen osallistuu 36 sota-alusta tukilaivoineen ja noin 20 ilma-alusta. Lisäksi Kuolan niemimaalla valmiudessa on 150 erilaista raketti- ja tykistöasejärjestelmää.

Pohjoinen laivasto on Venäjän neljästä laivastosta suurin. Sen päätukikohta on Severomorskissa.

Harjoituksen takia isoja alueita Barentsinmerellä on suljettu siviililaivoilta ja lentokoneilta.

Norjan armeijan tiedotuksesta kerrotaan Barents Observerille, että Norjalle ei ole kerrottu harjoituksesta. Norja kuitenkin tarkkailee tilannetta.

Barents Observerin sotaharjoitusuutisesta kertoi Suomessa ensimmäisenä Yle.

Barents Observer on toimittajien omistama itsenäinen Barentsin alueesta ja Arktisesta alueesta kirjoittava verkkojulkaisu.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2018/06/36-russian-warships-sails-out-barents-sea

https://yle.fi/uutiset/3-10253597

STT

