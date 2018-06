Kaapelitelevisiojätti haluaa ostaa Rupert Murdochin yhtiön filmi- ja televisiotoiminnan – Murdoch hyväksyi jo aiemmin Disneyn tarjouksen

Yhdysvaltain suurin kaapelitelevisioyhtiö Comcast on tarjonnut 65 miljardia dollaria mediamoguli Rupert Murdochin21st Century Fox -yhtiön filmi- ja televisiotoiminnasta.

Murdoch on jo hyväksynyt ostotarjouksen Walt Disney -yhtiöltä, mutta Comcastin tarjous on suurempi.

Comcast sanoo kirjeessään Murdochille ja Murdochin pojille, että Comcastin tarjous on noin 19 prosenttia suurempi kuin Disneyn.

Comcastin ilmoituksen jälkeen 21st Century Fox -yhtiön osakkeet nousivat 1,28 prosenttia ja Comcastin 1,2 prosenttia, kertoo Financial Times. Walt Disneyn osakkeet tippuivat 0,43 prosenttia.

https://www.ft.com/content/a93febce-6f44-11e8-852d-d8b934ff5ffa

STT

