Kaikissa maakunnissa on nyt turvakoti

Hämeenlinnaan avataan tänään uusi turvakoti. Avaamisen myötä jokaisessa Suomen maakunnassa on vähintään yksi turvakoti, kertoo THL.

Väkivaltaan apua hakevien tilanne on parantunut merkittävästi kuluneen vuoden aikana, sillä uusia turvakoteja on jo avattu Espooseen, Seinäjoelle ja Tampereelle.

Turvakodeille on kasvava tarve, sillä niistä apua tarvitsevien ihmisten määrä on kasvussa. Viime vuonna turvakodeissa oli asiakkaita yli 4 300. Määrä kasvoi toissa vuodesta 23 prosentilla.

Turvakotiin voi paeta lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa tai sen uhkaa.

https://thl.fi/fi/-/turvakoteja-perustetaan-lisaa-asiakasmaarat-kasvoivat-23-prosenttia-vuodesta-2016

STT

Kuvat: